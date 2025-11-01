بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به عنوان یک دغدغه‌مند ایران عزیز که پنج بار بورس و پذیرش دانشجویی از دانشگاه‌های برتر جهانی و دو بار موقعیت شغلی دانشگاهی خارج از کشور با حقوق چندین برابری را نپذیرفتم و شرافت خدمت به مردم سرزمینم را ترجیح دادم هشدار می‌دهم که اگر قصد افزایش حقوق اساتید جوان دانشگاه را دارید به اندازه کافی دیر شده است. مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است.

