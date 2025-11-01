به گزارش ایلنا،به‌مناسبت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل رزمایش قطع سیگنال و بررسی تداوم کارکرد و حصول اطمینان از سیگنال‌رسانی رسانه ملی در سراسر کشور با حضور سردار «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

سردار جلالی در این رزمایش و در جمع مدیران، معاونین و روسای شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و با تأکید بر موفقیت‌آمیزبودن عملکرد پدافند غیرعامل صداوسیما، خواهان ارتقای آمادگی‌ها برای مقابله با سناریو‌های جدید تهدید شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدید را مستمراً در حال نوشوندگی و پویایی دانست و ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ملی به‌ویژه در حوزه زیرساختی گفت: به هیچ سطح از آمادگی در رسانه ملی راضی نیستیم؛ بنابراین برنامه‌های آمادگی باید مستمراً اجرا و نقاط ضعف برطرف شود و آسیب‌پذیری‌ها به حداقل ممکن برسد.

در پایان این رزمایش با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان از تعدادی از مدیران و فعالان حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملی تقدیر به عمل آمد

انتهای پیام/