خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار جلالی:

به هیچ سطح از آمادگی در رسانه ملی راضی نیستیم

به هیچ سطح از آمادگی در رسانه ملی راضی نیستیم
کد خبر : 1707940
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدید را مستمراً در حال نوشوندگی و پویایی دانست و ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ملی به‌ویژه در حوزه زیرساختی گفت: به هیچ سطح از آمادگی در رسانه ملی راضی نیستیم؛ بنابراین برنامه‌های آمادگی باید مستمراً اجرا و نقاط ضعف برطرف شود و آسیب‌پذیری‌ها به حداقل ممکن برسد.

به گزارش ایلنا،به‌مناسبت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل رزمایش قطع سیگنال و بررسی تداوم کارکرد و حصول اطمینان از سیگنال‌رسانی رسانه ملی در سراسر کشور با حضور سردار «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

سردار جلالی در این رزمایش و در جمع مدیران، معاونین و روسای شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و با تأکید بر موفقیت‌آمیزبودن عملکرد پدافند غیرعامل صداوسیما، خواهان ارتقای آمادگی‌ها برای مقابله با سناریو‌های جدید تهدید شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدید را مستمراً در حال نوشوندگی و پویایی دانست و ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ملی به‌ویژه در حوزه زیرساختی گفت: به هیچ سطح از آمادگی در رسانه ملی راضی نیستیم؛ بنابراین برنامه‌های آمادگی باید مستمراً اجرا و نقاط ضعف برطرف شود و آسیب‌پذیری‌ها به حداقل ممکن برسد.

در پایان این رزمایش با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان از تعدادی از مدیران و فعالان حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملی تقدیر به عمل آمد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ