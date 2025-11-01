در نشست مشترک هیات رئیسه نمایندگان ادوار و مجمع نمایندگان فعلی استان فارس مطرح شد؛
قادری: تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژههای انتقال آب
نایب رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس در جریان برگزاری نشست مشترک هیات رئیسه نمایندگان ادوار استان فارس و مجمع نمایندگان فعلی این استان، گفت: براساس بررسیهای انجام شده صنایع دارای مصرف بیش از 300 هزار مترمکعب آب در سال به پروژههای انتقال آب خواهند پیوست، بنابراین آب مورد نیاز آنها از این مسیر تامین خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک هیات رئیسه نمایندگان ادوار استان فارس و مجمع نمایندگان فعلی استان فارس با «موضوع انتقال آب خلیج فارس و موضوعات عمرانی استان» برگزار شد تا در راستای حل این مسائل همکاری و هماندیشی شود.
بنابراین گزارش، جعفر قادری نماینده فعلی مردم شیراز و نایب رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس با اشاره مفاد این جلسه، گفت: این نشست مشترک میان هیات رئیسه نمایندگان ادوار استان فارس و مجمع نمایندگان فعلی این استان با «موضوع بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با استان فارس» برگزار شد. در این نشست چالشها، مباحث عمرانی و محورهای استراتژیک استان مورد بررسی و همفکری قرار گرفت تا درصورت نیاز در راستای حل این مشکلات با یکدیگر همراهی کنیم.
به گفته وی استاندار فارس نیز عضو رسمی این مجمع مشترک است و برحسب موضوع در هر جلسه مدیران استانی و ملی در سطح وزرا، معاونان وزراء و مدیران سازمان ها نیـــز دعوت خواهند شد.
وی با اشاره به بررسی موضوع «مدیریت آب» استان فارس در این جلسه، گفت: اگرچه این استان رودخانههای قابلملاحظهای دارد اما متاسفانه در حال خشک شدن هستند، البته سدهای خوبی نیز داریم اما آب این سدها علاوهبر مصارف شرب برای مصارف غیرشرب نیز مانند صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند، بههمین دلیل درصدد انتقال آب دریا به استان فارس برای مصارف غیرشرب و مصرفکنندگان پرمصرف در حوزه صنعت هستیم.
وی با بیان اینکه صنایع دارای مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب آب در سال به پروژههای انتقال آب خواهند پیوست، اظهار کرد: درواقع باید هرچه سریعتر با آب منتقل و شیرین شده از دریا، همچنین با جدی گرفتن پروژههای بازیافت آب، منجر به مصرف درست و مدیریت شویم تا از بحران کمبود آب در استان حتی کشور عبور کنیم.
بهلولی قشقایی: دولت باید با جدیت از تمام ظرفیتهای قانونی، سرمایه بخش دولتی و خصوصی برای مدیریت پساب استفاده کند
همچنین در ادامه سهراب بهلولی قشقایی عضو مجمع نمایندگان ادوار استان فارس با بیان اینکه خشک شدن برخی از رودخانههای استان آسیب بزرگی به همراه دارد، گفت: آب سدها نیز علاوهبر مصارف شرب برای کشاورزی و صنعت استفاده میشوند، در حالی -که باید برای کشاورزی و صنعت از پساب تصفیه شده- استفاده کرد، درعین حال با انتقال آب خلیج فارس، این آب برای صنایع پرمصرف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه تاکید شد؛ باید پساب را طوری مدیریت کرد که دیگر از آب شرب برای مصارف صنعتی استفاده نشود و از تمام ظرفیتهای قانونی، سرمایه بخش دولتی و خصوصی برای تحقق این مهم استفاده کرد.