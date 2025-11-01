در نشست هفته جاری کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور بررسی میشود
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۰ آبان ماه الی ۱۴ آبان ماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی
- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
- بازدید
- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی آخرین تحولات کشور
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی
کمیته دفاعی
- ادامه بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴
کمیته روابط بین الملل
- بررسی لوایح و طرحهای ارجاع شده به عنوان کمیسیون فرعی:
۱- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
۲- لایحه اصلاح الحاقی شماره ۲ معاهده پازل درباره پایش انتقالات برون مرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیههای شماره ۸ و ۹
۳- طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۴- طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی