در نشست هفته جاری کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۰ آبان ماه الی ۱۴ آبان ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

- بازدید

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران 

- بررسی آخرین تحولات کشور

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

کمیته دفاعی

- ادامه بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ 

کمیته روابط بین الملل

- بررسی لوایح و طرح‌های ارجاع شده به عنوان کمیسیون فرعی:

۱- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس 

۲- لایحه اصلاح الحاقی شماره ۲ معاهده پازل درباره پایش انتقالات برون مرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیه‌های شماره ۸ و ۹ 

۳- طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

۴- طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی

