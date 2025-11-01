به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، گفت: یکی از سیاست‌های کلان دستگاه قضا، واگذاری انجام خدمات قابل واگذاری به مردم و یا به‌عبارت دیگر، ایجاد خودکاربری است تا مراجعان عدلیه این امکان را داشته باشند، در هر زمان و مکان، راسا درخواست خود را ثبت و به قوه قضاییه و مرجع قضایی مربوطه ارسال نمایند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در گام نخست و با توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های لازم، تمامی خدمات قضایی قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مراجعان حرفه‌ای دستگاه قضا از جمله وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها به‌صورت کامل و صد در صد غیرحضوری ارائه شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: در ضمن این تفاهم‌نامه مقرر شد تا دستگاه قضا با ایجاد سامانه «خودکاربری دانش‌آموختگان حقوقی»، دسترسی اساتید، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به سامانه مورد اشاره را ایجاد نماید تا این اشخاص نیز هم‌چون مراجعان حرفه‌ای دستگاه قضا بتوانند به‌صورت خودکاربری به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شد تا اشخاص دارای دانش حقوقی را برای ایجاد دسترسی لازم به این مرکز معرفی کند.

امکان ثبت و ارسال ۵۰ درصد لوایح به‌صورت خودکاربری

وی با اشاره به امکان ثبت و ارسال ۵۰ درصد از عناوین لوایح و اظهارنامه به‌صورت خودکاربری برای اشخاص حقیقی عنوان کرد: توسعه خودکاربری‌ها برای اشخاص عادی به‌صورت تدریجی، ساده‌سازی شده و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حال انجام است و به‌زودی امکان ثبت دادخواست و شکواییه نیز برای مردم عزیز فراهم خواهد شد تا سبد خدمات الکترونیک قضایی به‌صورت خودکاربری برای مراجعان کامل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: آمارها حاکی از این است که در سال گذشته، بیش از ۱۲ میلیون لایحه، شکواییه و دادخواست به‌صورت خودکاربر در سامانه ثبت شده که رقمی در حدود ۳۷ درصد از کل خدمات ثبت شده را شامل می‌شود که رشد ۳۲ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ و رشد ۳۵ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد و حاکی از استقبال گسترده و رضایت جامعه حقوقی کشور از کارآمدی و سهولت این خدمت است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه توسعه خودکاربری‌ها برای مراجعین عادی دستگاه قضا با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در حال گسترش و انجام است، گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از درخواست‌های مردم از قوه قضاییه به‌طور غیرحضوری توسط مراجعین ثبت و پیگیری می‌شود.

وی افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی به‌دنبال این است تا به‌صورت تدریجی مراجعان عادی و اشخاصی که حتی فاقد دانش حقوقی هستند، امکان این را داشته باشند تا درخواست‌های خود از قوه قضاییه را به‌صورت خودکاربری ثبت و پیگیری نمایند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به خدماتی که در حال حاضر به‌صورت خودکاربری به مراجعین دستگاه قضا ارائه می‌شود، گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که در حال حاضر ۶۰ درصد از درخواست‌های صدور گواهی‌های عدم سوءپیشینه و ۳۰ درصد از ثبت نام‌های ثنا به‌صورت کاملا الکترونیک و خودکاربری انجام می‌شود.

