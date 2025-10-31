دیدار دادستان کل کشور با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ بررسی تعامل حوزه و دستگاه قضا
دادستان کل کشور در سفری که به استان قم داشت، به دیدار و گفتوگو با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در سفر به استان قم، با آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در این دیدار با ابراز خرسندی از تحول آموزشی در حوزه علمیه و پرداختن فقها و اساتید به تبیین فقهی مسائل مستحدثه، اظهار امیدواری کرد که نیازهای نظام اسلامی، بهویژه قوه قضاییه، در راستای اجرای هرچه بهتر احکام اسلامی بیش از پیش تأمین شود و ارتباط نخبگی میان حوزه و دستگاه قضایی تقویت گردد.
ایشان با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه در خدمترسانی به مردم، گفتند: قوه قضاییه تلاش میکند ارائه خدمت به مراجعهکنندگان با ویژگی سرعت، سهولت و دقت انجام شود و اکنون در بیشتر حوزههای قضایی کشور، اوراق قضایی بهصورت الکترونیکی ابلاغ میشود؛ تحولی که از بسیاری از مفاسد و تضییع حقوق اصحاب پرونده جلوگیری کرده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت قضازدایی و جرمزدایی از برخی عناوینی که ضرورتی برای ورودشان به دستگاه قضایی وجود ندارد، تصریح کرد: با این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی و کاهش کمیت پروندهها، برای اموری که میتوان در نظام اجرایی ارائه خدمت کرد، پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد.
این مقام عالی قضایی افزود: ما آمادگی داریم گزارشی از تحولات حوزه فناوری اطلاعات را که نتیجه آن، نظارت الکترونیکی بر فرایند رسیدگی، دادرسی الکترونیکی، کاهش هزینهها و بینیازی از حضور فیزیکی طرفین دعوی در جلسات رسیدگی و دیگر مزایا است، در جلسه جامعه ارائه دهیم.
ایشان همچنین گزارشی از اقدامات دادستانی کل کشور در حوزههای مختلف ارائه کردند و با اشاره به رویکرد برنامهمحور دستگاه قضایی در قبال چالشهای اجتماعی و فرهنگی گفتند: همه بخشها باید به وظایفی که بر اساس قانون و شرع بر عهده دارند عمل کنند. ما ترک فعلها را با قاطعیت پیگیری میکنیم و معتقدیم اگر مسئولین قانون را دقیق و بهموقع اجرا کنند، بسیاری از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از میان خواهد رفت.
در ادامه، آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تقدیر از اقدامات مؤثر دستگاه قضا و نگاه تحولی رئیس محترم قوه قضاییه، اظهار کرد: بهحق، قوه قضاییه ملجأ و پناه مردم ستمدیده است و اگر مشکلی برای فردی پیش بیاید تنها جایی که احساس میکند میتواند حق خود را بگیرد، دستگاه قضاست.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: انتظار مردم از دستگاه قضا که خود مجری عدالت است، این است که آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چرا که این دستگاه متفاوت با بقیه دستگاههاست و اگر میخواهد با فساد مبارزه کند، باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.
امام جمعه قم با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضایی بیطرفانه، قاطع و براساس معیارهای الهی حکم صادر خواهد کرد و طبعا جلوی طرح ادعاهای واهی را خواهد گرفت.
استاد عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم در بخش دیگری از بیانات خود خاطرنشان کرد: همکاری و همدلی مسئولان عالی کشور و حضور فعال قوه قضاییه در عرصه کمک به دولت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی طی سالهای گذشته، ثابت کرده است که این دستگاه ظرفیتهای بسیاری برای تأمین نیازهای جامعه دارد.
آیتالله بوشهری ادامه داد: امروز مردم متدین انتظار دارند مسئولان، ضمن تأمین بهموقع نیازهای معیشتی اقشار آسیبپذیر و نیازهای واحدهای تولیدی، فکری برای چالشهای فرهنگی کنند. در شأن جامعه اسلامی نیست که برخی افراد بیتوجه و غافل، شئون اسلامی را در معابر و اماکن عمومی رعایت نکنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان از هماهنگی و عملکرد مطلوب سران قوا، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و همچنین از همکاری مثالزدنی مردم در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس کرد، قدردانی کرد.