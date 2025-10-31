تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه سودان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمعه شب در تماس تلفنی با محی‌الدین سالم وزیر خارجه سودان، حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تأکید کرد.