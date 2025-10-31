تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه سودان
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با وزیر خارجه سودان، حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمعه شب در تماس تلفنی با محیالدین سالم وزیر خارجه سودان، حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه سودان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات کشورش، از حمایتهای ایران از دولت قانونی سودان و همبستگی با مردم این کشور قدردانی کرد.
دو وزیر همچنین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دوجانبه، بر عزم دو کشور برای توسعه روابط در زمینههای مختلف تأکید کردند.