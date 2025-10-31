گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه مصر با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه بهویژه وضعیت فلسطین و لبنان و ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات نظامی در غزه و لبنان رایزنی و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پنجشنبه شب در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه بهویژه وضعیت فلسطین و لبنان و ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات نظامی در غزه و لبنان رایزنی و تبادل نظر کرد.
در این تماس تلفنی همچنین در مورد موضوع هستهای ایران گفتگو شد.