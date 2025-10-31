خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه مصر با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه مصر با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کد خبر : 1707470
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت فلسطین و لبنان و ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات نظامی در غزه و لبنان رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پنج‌شنبه شب در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت فلسطین و لبنان و ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات نظامی در غزه و لبنان رایزنی و تبادل نظر کرد.

در این تماس تلفنی همچنین در مورد موضوع هسته‌ای ایران گفتگو شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ