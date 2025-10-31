خبرگزاری کار ایران
English العربیه
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر شهیدان عاکفی

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر شهیدان عاکفی
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیه‌خانم سرور خالصه‌سراوانی مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیه‌خانم سرور خالصه‌سراوانی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون 

درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیه‌خانم سرور خالصه‌سراوانی، موجب اندوه فراوان شد.

این بانوی فداکار که همسر شهید یحیی عاکفی، خواهر شهید مجید خالصه سراوانی و مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی بود، سال‌های طولانی و سختی را در فراق عزیزترین افراد خانواده سپری کرد و با وجود جراحات ناشی از مبارزه با منافقین، همچون الگوی خود، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، پرچم مکتب حسینی را همواره در دست داشت و هیچ‌گاه مبارزات انقلابی و نشر پیام کربلا را رها نکرد تا در نهایت در روز میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها به فرزندان، همسر و برادر شهیدش پیوست.

فقدان چنین الگوی بی‌بدیلی که مصداق واقعی کلام امام خمینی رحمت‌الله‌علیه است که فرمودند:" از دامن زن مرد به معراج می‌رود"، سخت و جانکاه است و جای خالی این مادر بزرگوار بعد‌ها احساس خواهد شد.

درگذشت این مادر شهیدپرور را به خانواده محترم و داغدار، ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس تسلیت عرض می‌نمایم و از بارگاه الهی رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر فراوان برای بازماندگان مسئلت دارم.

انتهای پیام/
