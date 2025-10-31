خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

هدف ترامپ صلح نیست، بلکه منافع در کشور‌های اسلامی است

هدف ترامپ صلح نیست، بلکه منافع در کشور‌های اسلامی است
کد خبر : 1707455
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رهبر معظم انقلاب هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی را رفع موانع به‌اجرا درآمدن قراردادهای مالی‌اش با کشورهای اسلامی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب امروز جمعه (۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم کودک‌کش صهیونی در ‎غزه حفظ صلح نیست. بلکه به دنبال رفع موانع به‌اجرا درآمدن قرارداد‌های مالی اش با کشور‌های اسلامی و استفاده هرچه بیشتر از ثروت آنهاست.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: نمایش ‎شرم الشیخ هم در همین راستا انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ