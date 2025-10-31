به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب امروز جمعه (۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم کودک‌کش صهیونی در ‎غزه حفظ صلح نیست. بلکه به دنبال رفع موانع به‌اجرا درآمدن قرارداد‌های مالی اش با کشور‌های اسلامی و استفاده هرچه بیشتر از ثروت آنهاست.