آیتالله حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه قم:
فضای عمومی کشور باید بازتابدهنده روحیه انقلابی و ارزشهای اسلامی باشد
امام جمعه موقت قم با اشاره به جنگ نرم و فرهنگی دشمن گفت: امروز دشمن اگرچه بمب و موشک بر سر ما نمیریزد، اما با ابزار رسانه، فرهنگ و فضای مجازی در صدد تضعیف ایمان و هویت اسلامی جامعه است و خیابانها و فضای عمومی کشور باید بازتابدهنده روحیه انقلابی و ارزشهای اسلامی باشد، نه آنکه تحت تأثیر الگوهای غربی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) مصداق کامل و آشکار «کوثر» در قرآن کریم است، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) سرچشمه خیر کثیر است و فرزندان او در اقصی نقاط عالم منشأ برکات بیشمار شدهاند، بهگونهای که حتی مخالفان نیز به این حقیقت اذعان دارند.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به آیه شریفه «اِنّا اَعطَیناکَ الکَوثَر» افزود: خداوند در پاسخ به طعنه دشمنان پیامبر (ص) که او را بی نسل میخواندند، وجود حضرت فاطمه (س) را عطا کرد تا استمرار نسل و رسالت پیامبر از طریق ایشان تحقق یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی تام در نقشهای گوناگون زندگی است، عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) را میتوان نمونهای بیبدیل از دختر، همسر، مادر و مجاهد در راه خدا دانست و همه این فضیلتها در وجود آن بانوی بزرگ جمع شده است.
وی در بخش دیگری از خطبهها به مناسبتهای روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: این روز دربردارنده سه رویداد مهم و سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که نخست، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، دوم، قیام دانشآموزان و دانشجویان علیه رژیم پهلوی که به شهادت و مجروحیت جمعی از آنان انجامید و سوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بهدست دانشجویان پیرو خط امام است.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به پیشینه دشمنی آمریکا با ملت ایران یادآور شد: چالش جمهوری اسلامی با آمریکا مربوط به امروز نیست.
وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت ملی دکتر مصدق گفت: آمریکا در برابر نخستوزیری کودتا کرد که نسبت به آنان خوشبین بود، اما با نقض همین خوشبینی، زمینه بازگشت شاه و تداوم استبداد را فراهم کرد.
وی ادامه داد: از همان دوران تاکنون، آمریکا در توطئههای گوناگون علیه ملت ایران نقش مستقیم داشته است و از کودتای نوژه گرفته تا حمایت از رژیم بعث در جنگ تحمیلی و فتنههای داخلی.
آیتالله حسینی بوشهری با یادآوری ترور شهید سلیمانی و دیگر شهدای کشور تصریح کرد: دست آمریکا در تمامی این جنایات مشهود است و ملت ایران این دشمنیها را فراموش نخواهد کرد.
امام جمعه قم با اشاره به جنگ اخیر غزه اظهار داشت: ایالات متحده در تمام بحرانهای منطقهای، از عراق و افغانستان گرفته تا فلسطین، نقشی آشکار در بر هم زدن ثبات کشورها داشته است.
وی با انتقاد از برخی جریانهای داخلی که توان دفاعی کشور را زیر سوال میبرند گفت: کسانی که میگویند ایران به موشک و پهپاد نیازی ندارد، یا در خواب غفلت بهسر میبرند یا خود را به خواب زدهاند و این در حالی است که صلابت رهبری، قدرت موشکی، انسجام ملی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) عامل اصلی بازدارندگی و اقتدار ایران اسلامی است.
آیتالله حسینی بوشهری تأکید کرد: ملت ایران با وجود تحریمها و تهدیدها، دشمن را بهخوبی شناخته و تسلیم فشارها نخواهد شد.
وی افزود: تعجب من از کسانی است که با وجود این تجربهها، همچنان نگاهشان به غرب است، در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تکیه بر توان داخلی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان تأکید کردهاند.
خطیب جمعه قم هشدار داد: هدف دشمن ایجاد فاصله میان مردم و دین، گسترش لاابالیگری و تغییر ارزشهاست تا جامعه اسلامی از مسیر حقیقی خود منحرف شود.
وی از آحاد مردم خواست با بصیرت و هوشیاری، توطئههای دشمنان را خنثی کنند و در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از کیان اسلام و انقلاب صیانت کنند.
آیتالله حسینی بوشهری در پایان از حضور مردم در صحنههای انقلابی و همراهی آنان با آرمانهای نظام اسلامی قدردانی کرد و گفت: پایداری و ایمان ملت ایران همواره رمز اقتدار کشور بوده و خواهد بود.