عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرگردانی دانش‌آموزان درخصوص تأثیر قطعی معدل در کنکور سال ۱۴۰۵ و بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش گفت: مباحث در این زمینه با هم قاطی شده است. بحث تأثیر قطعی یا مثبت معدل، مسئله‌ای نیست که تازه مطرح شده باشد؛ مدت‌هاست که درگیر آن هستیم، اما هنوز نمی‌دانم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به کجا رسیده است و چه تصمیمی اتخاذ شده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید یکپارچه باشد، اظهار کرد: قانون در این زمینه به‌صورت دوگانه پیش رفته است؛ بخشی از آن مصوبه مجلس است و بخش دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود. همین دوگانگی باعث شده دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به‌معنای واقعی سردرگم شوند. این وضعیت همانند ضرب‌المثل معروف است که می‌گوید "آشپز که دوتا شود، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک."

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این دوگانگی در نهایت به ضرر دانش‌آموزان منجر نخواهد شد، گفت: بله، این قانون کاملاً به زیان دانش‌آموزان تمام خواهد شد. آنان از نظر روحی و روانی آسیب جدی می‌بینند و استرس ناشی از تغییر مداوم قوانین کنکور بسیار زیاد است. در یکی دو سال اخیر، دانش‌آموزان بی‌پناه فشارهای روانی و آموزشی زیادی را تحمل کرده‌اند، اما متأسفانه فریادشان به جایی نمی‌رسد.

فیاضی درباره اینکه آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در این مساله گفت: اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند و کار گره بخورد، به نظر من کمیسیون باید ورود کند و مانع از ادامه این سردرگمی شود.

وی خاطرنشان کرد: گرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر خود را دارد و طبق اختیاراتش عمل می‌کند، اما کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم نباید در این مسئله سکوت کند. وظیفه ماست که از حقوق دانش‌آموزان دفاع کنیم و اجازه ندهیم تصمیمات چندگانه آینده تحصیلی آنان را دچار اختلال کند.

