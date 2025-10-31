به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، در ادامه سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به مسکو، اعضای این هیئت به ریاست محسن زنگنه با «چرنیشف» معاون رئیس دومای روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

چرنیشف در ابتدای دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی گفت: دوستان و همکاران گرامی، بسیار خوشحالیم که میزبان شما در مسکو هستیم. روابط میان دو پارلمان برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا نقش پارلمان در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران کاملاً برجسته است. بسیاری از نمایندگان ایرانی بعد‌ها در قوه مجریه نقش‌آفرینی می‌کنند و این نشان‌دهنده تأثیر عمیق مجلس ایران در ساختار سیاسی کشور است.

وی افزود: روابط ما با ایران بر پایه اعتماد متقابل و احترام شکل گرفته و گفت‌و‌گو‌های سازنده در سطوح مختلف ادامه دارد. مواضع دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی به‌ویژه در برابر سیاست‌های آمریکا و غرب نزدیک و هماهنگ است. اختلاف‌نظر‌ها اندک و همکاری‌ها گسترده است.

چرنیشف همچنین با اشاره به اهمیت تصویب کنوانسیون دریای خزر (۲۰۱۸) و توافق‌نامه همکاری اپراتوری (۲۰۲۳) گفت: پیشبرد این توافق‌ها برای دو کشور اهمیت راهبردی دارد. ما همچنین آماده‌ایم در زمینه‌های اقتصادی و بانکی از جمله تبادلات مالی، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت تورم تبادل نظر کنیم.

وی با اشاره به تجربه روسیه در سازگاری با تحریم‌ها اظهار کرد: در ماه‌های نخست اعمال تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های روسی با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند، اما توانستند در مدت کوتاهی خود را بازسازی کرده و بازار‌های جدیدی بیابند. تجربه مشابهی را ایران نیز پشت سر گذاشته و این تبادل تجربه می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

معاون رئیس دومای روسیه در پایان تأکید کرد: اکنون رشد اقتصادی روسیه در میان کشور‌های اروپایی در جایگاه نخست قرار دارد و همکاری میان دو کشور می‌تواند منافع مشترک بسیاری در پی داشته باشد.

محسن زنگنه، رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با تقدیر از میزبانی صمیمانه پارلمان روسیه گفت: امروز دیپلماسی بین مجالس نقشی پررنگ‌تر از دیپلماسی رسمی دولت‌ها دارد. ایران و روسیه از دیرباز روابط مستحکمی داشته‌اند و این روابط در سال‌های اخیر، بیش از پیش تقویت شده است. ما دو برادر هستیم در برابر سیاست‌های استکباری و یک‌جانبه‌گرایانه غرب.

زنگنه همچنین با اشاره به طرح‌های مشترک زیرساختی از جمله کریدور شمال - جنوب گفت: مجلس ایران تلاش خواهد کرد اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه‌ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

وی در ادامه از پیشرفت همکاری‌های بانکی و اتصال کارت‌های بانکی ایران و روسیه تقدیر کرد و گفت: میزان تعاملات تجاری ایران و روسیه هنوز با ظرفیت‌های دو کشور فاصله دارد و می‌توان آن را چند برابر کرد. همچنین تبادل تجربیات دو کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند الگوی موفقی برای سایر کشور‌ها باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در این نشست گفت: در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد. موضوع پول مشترک از مباحث مهمی است که می‌تواند روابط اقتصادی را تسهیل کند. هر دو کشور تجربه مقابله با تحریم‌ها را دارند و باید این تجربه‌ها را در حوزه بانکی و مالی با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

فاطمه جرّاره، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی مجلس آسیایی، هم در ادامه دیدار ضمن قدردانی از میزبانی پارلمان روسیه گفت: تعاملات فرهنگی می‌تواند در کنار همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور گسترش یابد. ایران و روسیه در حوزه نقش‌آفرینی زنان و خانواده، اشتراکات فرهنگی زیادی دارند، در جمهوری اسلامی ایران زنان در مجلس و دولت حضور فعال دارند و این نشانه جایگاه واقعی آنان در ساختار حکمرانی است.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ایران گفت: این قانون مشابه سیاست‌های جمعیتی روسیه است و می‌تواند زمینه همکاری مشترک فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور را فراهم کند.