با حضور جانشین نیروی هوایی ارتش؛

پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش تجلیل شدند

پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش تجلیل شدند
آیین تجلیل از پیشکسوتان هشت سال دفاع با حضور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، در پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان علی‌اکبر طالب‌زاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، با حضور در پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر ضمن بازدید و ارزیابی توان رزمی این یگان، از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس این پایگاه تجلیل کرد. 

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در این مراسم با اشاره به اینکه پیشکسوتان دفاع مقدس خالق پیروزی‌های بزرگ در دفاع مقدس بودند، گفت: در فتح خرمشهر، رزمندگان ما با مجاهدت و فداکاری، پیروزی بزرگی به دست آوردند و امروز نیز باید در خرمشهرهایی که در پیش داریم، همچون دوران دفاع مقدس و با تأسی از فرهنگ غنی ایثار و شهادت، در میدان مبارزه با استکبار حضور داشته باشیم. 

امیر سرتیپ خلبان طالب‌زاده در ادامه با اشاره به شرایط موجود در کشور و ضرورت تبیین دلایل دشمنی‌های استکبار جهانی برای جوانان بیان کرد: تبیین وضعیت فعلی و بیان دلایل دشمنی استکبار جهانی با ملت ایران، به خوبی باید برای جوانان روشنگری شود تا دشمن در جنگ شناختی خود، موفق به معکوس جلوه دادن شرایط کشور نشود.

 

