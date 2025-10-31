خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر دریادار ایرانی:

پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند

پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند
کد خبر : 1707353
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار در بیمارستان گلستان نداجا گفت: پرستاران در خط مقدم سلامت جامعه ایستاده‌اند و این خدمت، ادامه همان راهی است که حضرت زینب (س) آغازگر آن بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار که در بیمارستان گلستان نداجا برگزار شد، ضمن تبریک این روز خجسته گفت: حضرت زینب کبری (س) نماد کامل شهامت، ایثار و شجاعت در تاریخ اسلام است. 

وی افزود: این بانوی گرانقدر در برابر سخت‌ترین مصائب، با ایمان راسخ و روحیه‌ای الهی، پیام عاشورا را زنده نگه داشتند و درس پایداری را برای همه آزادگان جهان به یادگار گذاشتند. 

امیر دریادار ایرانی در ادامه با بیان اینکه پرستاران عزیز ما نیز در میدان خدمت، همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی حضرت زینب (س) را به نمایش می‌گذارند بیان کرد: پرستاران عزیز ما نیز با فداکاری، مهربانی و صبر مثال‌زدنی، در کنار بیماران حاضر می‌شوند و آرامش را به آنان هدیه می‌کنند. 

فرمانده نداجا با بیان اینکه شجاعت و ایثار، پایه‌های اصلی موفقیت در هر عرصه‌ای همچون میدان نبرد و عرصه خدمت به مردم وجود دارد، تصریح کرد: پرستاران ما با تکیه بر این ارزش‌ها، در خط مقدم سلامت جامعه ایستاده‌اند و این خدمت، ادامه همان راهی است که حضرت زینب (س) آغازگر آن بود. 

وی با اشاره به تاریخ پرافتخار ایران ابراز داشت: خاک مقدس کشور عزیزمان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته ولی با وجود مردمی مقاوم و سخت کوش هرگز در برابر دشمنان تسلیم نشده است؛ ذره‌ای از مقاومت این مردم در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دنیا مخابره شد و نشان داد مردم ایران اسلامی هر کدام برای سربلند و پایداری این مرز و بوم تمام تلاش خود را می‌کنند و پرستاران نیز از این امر مستثنی نیستند. 

در پایان این مراسم از پرستاران تجلیل بعمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ