امیر دریادار ایرانی:
پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند
فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار در بیمارستان گلستان نداجا گفت: پرستاران در خط مقدم سلامت جامعه ایستادهاند و این خدمت، ادامه همان راهی است که حضرت زینب (س) آغازگر آن بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار که در بیمارستان گلستان نداجا برگزار شد، ضمن تبریک این روز خجسته گفت: حضرت زینب کبری (س) نماد کامل شهامت، ایثار و شجاعت در تاریخ اسلام است.
وی افزود: این بانوی گرانقدر در برابر سختترین مصائب، با ایمان راسخ و روحیهای الهی، پیام عاشورا را زنده نگه داشتند و درس پایداری را برای همه آزادگان جهان به یادگار گذاشتند.
امیر دریادار ایرانی در ادامه با بیان اینکه پرستاران عزیز ما نیز در میدان خدمت، همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی حضرت زینب (س) را به نمایش میگذارند بیان کرد: پرستاران عزیز ما نیز با فداکاری، مهربانی و صبر مثالزدنی، در کنار بیماران حاضر میشوند و آرامش را به آنان هدیه میکنند.
فرمانده نداجا با بیان اینکه شجاعت و ایثار، پایههای اصلی موفقیت در هر عرصهای همچون میدان نبرد و عرصه خدمت به مردم وجود دارد، تصریح کرد: پرستاران ما با تکیه بر این ارزشها، در خط مقدم سلامت جامعه ایستادهاند و این خدمت، ادامه همان راهی است که حضرت زینب (س) آغازگر آن بود.
وی با اشاره به تاریخ پرافتخار ایران ابراز داشت: خاک مقدس کشور عزیزمان در طول تاریخ، فراز و نشیبهای بسیاری داشته ولی با وجود مردمی مقاوم و سخت کوش هرگز در برابر دشمنان تسلیم نشده است؛ ذرهای از مقاومت این مردم در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دنیا مخابره شد و نشان داد مردم ایران اسلامی هر کدام برای سربلند و پایداری این مرز و بوم تمام تلاش خود را میکنند و پرستاران نیز از این امر مستثنی نیستند.
در پایان این مراسم از پرستاران تجلیل بعمل آمد.