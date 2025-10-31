پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار که در بیمارستان گلستان نداجا برگزار شد، ضمن تبریک این روز خجسته گفت: حضرت زینب کبری (س) نماد کامل شهامت، ایثار و شجاعت در تاریخ اسلام است.

وی افزود: این بانوی گرانقدر در برابر سخت‌ترین مصائب، با ایمان راسخ و روحیه‌ای الهی، پیام عاشورا را زنده نگه داشتند و درس پایداری را برای همه آزادگان جهان به یادگار گذاشتند.

امیر دریادار ایرانی در ادامه با بیان اینکه پرستاران عزیز ما نیز در میدان خدمت، همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی حضرت زینب (س) را به نمایش می‌گذارند بیان کرد: پرستاران عزیز ما نیز با فداکاری، مهربانی و صبر مثال‌زدنی، در کنار بیماران حاضر می‌شوند و آرامش را به آنان هدیه می‌کنند.

فرمانده نداجا با بیان اینکه شجاعت و ایثار، پایه‌های اصلی موفقیت در هر عرصه‌ای همچون میدان نبرد و عرصه خدمت به مردم وجود دارد، تصریح کرد: پرستاران ما با تکیه بر این ارزش‌ها، در خط مقدم سلامت جامعه ایستاده‌اند و این خدمت، ادامه همان راهی است که حضرت زینب (س) آغازگر آن بود.

وی با اشاره به تاریخ پرافتخار ایران ابراز داشت: خاک مقدس کشور عزیزمان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته ولی با وجود مردمی مقاوم و سخت کوش هرگز در برابر دشمنان تسلیم نشده است؛ ذره‌ای از مقاومت این مردم در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دنیا مخابره شد و نشان داد مردم ایران اسلامی هر کدام برای سربلند و پایداری این مرز و بوم تمام تلاش خود را می‌کنند و پرستاران نیز از این امر مستثنی نیستند.

در پایان این مراسم از پرستاران تجلیل بعمل آمد.

