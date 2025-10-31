بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

با نهایت تأثر و تأسف، مطلع شدیم استاد فرهیخته و پیشکسوت گران‌مایه صنعت هسته‌ای کشور، زنده‌یاد دکتر رضا خزانه، به دیار باقی شتافته است.

استاد خزانه از نخبگان برجسته علمی و از پایه‌گذاران دانش مهندسی برق هسته‌ای و فناوری نیروگاه‌های اتمی در ایران بودند که عمر شریف و پرثمر خود را در مسیر اعتلای دانش، پیشرفت ملی و خدمت به میهن اسلامی صرف نمودند.

آن فقید سعید، فارغ‌التحصیل دانشگاه برکلی آمریکا و از جمله دانشمندانی بود که با عشق به میهن و همت والا، مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان را با دستان توانای خویش بنیان نهاد و به عنوان یادگار ماندگار خود برای آیندگان به جا گذاشت. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در گسترش زیرساخت‌های علمی کشور و تربیت نسل‌های متعدد از متخصصان و پژوهشگران این عرصه، برگ زرینی در تاریخ صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

زنده‌یاد دکتر خزانه تا واپسین سال‌های عمر گران‌قدر خویش، با وجود رنج بیماری، دست از کار و تلاش برنداشت و همواره دغدغه پیشرفت و آبادانی ایران عزیز را در دل داشت. تألیف چندین اثر علمی در سال‌های اخیر و حضور مستمر در فعالیت‌های پژوهشی، گواهی روشن بر روحیه والا و وطن‌دوستی کم‌نظیر ایشان است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده گرامی آن استاد فقید و با قدردانی از یک عمر خدمات ارزشمند ایشان به جامعه علمی کشور، این ضایعه بزرگ و جبران‌ناپذیر را به خانواده محترم، شاگردان، همکاران ارجمند و همه تلاشگران صنعت هسته‌ای ایران تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم. روحش شاد و یادش گرامی باد.