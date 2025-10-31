اسلامی درگذشت استاد و پیشکسوت صنعت هستهای کشورمان را تسلیت گفت
رییس سازمان انرژی اتمی ایران درگذشت رضا خزانه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور طی پیامی درگذشت دکتر رضا خزانه، استاد و پیشکسوت صنعت هستهای کشورمان را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
با نهایت تأثر و تأسف، مطلع شدیم استاد فرهیخته و پیشکسوت گرانمایه صنعت هستهای کشور، زندهیاد دکتر رضا خزانه، به دیار باقی شتافته است.
استاد خزانه از نخبگان برجسته علمی و از پایهگذاران دانش مهندسی برق هستهای و فناوری نیروگاههای اتمی در ایران بودند که عمر شریف و پرثمر خود را در مسیر اعتلای دانش، پیشرفت ملی و خدمت به میهن اسلامی صرف نمودند.
آن فقید سعید، فارغالتحصیل دانشگاه برکلی آمریکا و از جمله دانشمندانی بود که با عشق به میهن و همت والا، مرکز تکنولوژی هستهای اصفهان را با دستان توانای خویش بنیان نهاد و به عنوان یادگار ماندگار خود برای آیندگان به جا گذاشت. تلاشهای خستگیناپذیر ایشان در گسترش زیرساختهای علمی کشور و تربیت نسلهای متعدد از متخصصان و پژوهشگران این عرصه، برگ زرینی در تاریخ صنعت هستهای جمهوری اسلامی ایران است.
زندهیاد دکتر خزانه تا واپسین سالهای عمر گرانقدر خویش، با وجود رنج بیماری، دست از کار و تلاش برنداشت و همواره دغدغه پیشرفت و آبادانی ایران عزیز را در دل داشت. تألیف چندین اثر علمی در سالهای اخیر و حضور مستمر در فعالیتهای پژوهشی، گواهی روشن بر روحیه والا و وطندوستی کمنظیر ایشان است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده گرامی آن استاد فقید و با قدردانی از یک عمر خدمات ارزشمند ایشان به جامعه علمی کشور، این ضایعه بزرگ و جبرانناپذیر را به خانواده محترم، شاگردان، همکاران ارجمند و همه تلاشگران صنعت هستهای ایران تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم. روحش شاد و یادش گرامی باد.