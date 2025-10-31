زیست عفیفانه زیرساخت و پیشران ایران قوی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، خطبه‌های امروز نمازجمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران آغاز شد.

وی در خطبه اول نماز جمعه این هفته در تهران گفت: وقتی می‌بینیم که این مسئله در جامعه نادیده گرفته می‌شود سعی می‌کنیم عفت و حیا را مورد توجه قرار دهیم؛ زیست عفیفانه حق الله و حق الناس است و هم مسئولیت مشترک همه مؤمنین و نهادها و مخصوصاً دولت اسلامی عبارت است از اینکه زیست عفیفانه را برای مردم مهیا کند و همه باید در این زمینه همکاری کنند.

حاج علی اکبری گفت: زیست عفیفانه در دولت اسلامی عبارت است از اینکه زیست عفیفانه را برای مردم مهیا کند و در مقابل جبهه شیاطین است که از آغاز تاکنون راهبرد اصلی خود را بر ترویج بی حیایی و بی عفتگی و هرزگی قرار داده است. اگر جامعه ما سرمایه بسیار بزرگی از این گوهر ارزشمند را در دست دارد باید از آن حفاظت کند و اگر می بینیم دیگران طمع دارند و شیاطین و دشمنان طمع دارند باید در برابر آنها برنامه ریزی شایسته و جامع برای حفاظت از این گوهر قدسی و پرورش و تعالی آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز نسبت بین زندگی پاک و زیست عفیفانه با موضوع پیشرفت در یک راستا است مومن باید در مراتب ایمان در حال پیشرفت باشد وقوت ایمانی داشته باشد و هم خانواده اسلامی و ایمانی باید در حال پیشرفت و قوی شدن باشد و جامعه اسلامی در همه مولفه ها باید در حال پیشرفت و صعود باشد و تمدن اسلامی به عنوان قله باید در جلوی چشم مومنان و آحاد مومنان باشد. زیست عفیفانه برای پیشرفت و رسیدن به ایران قوی هم زیرساخت است و هم پیشران هم بنیان است و هم شتاب دهنده.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: بزرگان ما عالمان اخلاق براساس مبانی قرآنی و روایی ما خیلی صریح و روشن گفته اند که سنگ زاویه و زیربنا در فضلیت های اخلاقی عفت است. یعنی انسان در مسیر سیر و سلوک اخلاقی خود اگر بتواند به توفیق الهی به ویژه در دوران جوانی برسد و درست مدیریت کند و لگام عقل را به آن ببندد و تحت فرمان الهی قرار دهد توانسته است مبانی سیر اخلاقی و معنوی خود را به دست بیاورد. بنیان سلوک الهی و سیر به سوی خدای متعال و اساس و قاعده و کسب مکارم اخلاق و فضیلت های اخلاقی مدیریت غریزه جنسی و مهندسی این غریزه خطیر و حساس است این همان عنوانی است که از آن تعبیر به عفت می شود انسان مومن قوی کسی است که توانسته به توفیق الهی این غریزه سرکش را مهار کند و جهت دهد در راهی که خدای متعال می خواهد. اگر محیط اجتماعی اراسته به عفت باشد بزرگترین کمک به رشد فضیلت ها است.

خبر در حال تکمیل می باشد...