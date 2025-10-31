خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسط فرزند یکی از کارکنان نیروی زمینی ارتش؛

اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان کسب شد

اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان کسب شد
کد خبر : 1707338
لینک کوتاه کپی شد.

محمد مهدی غلامی فرزند یکی از کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین تاریخ‌ساز شد و اولین مدال تاریخ شنای ایران را در این مسابقات کسب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ محمد مهدی غلامی، فرزند یکی از کارکنان مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نیروی زمینی ارتش، موفق به کسب اولین مدال طلای تاریخ بازی‌های آسیایی شنای جوانان شد. 

غلامی شناگر ملی‌پوش ایران در مرحله مقدماتی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در ماده ۱۰۰ متر پروانه که در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد با ثبت زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیدا کرد، سپس در فینال با ثبت فوق‌العاده زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه، نه تنها بر سکوی نخست ایستاد، بلکه تاریخ‌ساز شد و اولین مدال تاریخ شنای ایران را در سوابق بازی‌های آسیایی جوانان به ثبت رساند. 

وی در روز پایانی مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در ماده ۲۰۰ متر پروانه نیز که با حضور ۲۷ نفر در این ماده برگزار شد، با ثبت زمان ۲ دقیقه ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال راه یافت و در فینال نیز با ثبت زمان ۲ دقیقه و یک ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه مدال طلای این ماده را از آن خود کرد. 

کسب این مدال طلا نه تنها یک موفقیت فردی بود، بلکه نقطه عطفی برای رشته‌ای محسوب می‌شود که سال‌ها در انتظار ورود به سبد مدال‌آوری ورزش ایران در رویدادهای چندرشته‌ای بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ