توسط فرزند یکی از کارکنان نیروی زمینی ارتش؛
اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان کسب شد
محمد مهدی غلامی فرزند یکی از کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین تاریخساز شد و اولین مدال تاریخ شنای ایران را در این مسابقات کسب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ محمد مهدی غلامی، فرزند یکی از کارکنان مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نیروی زمینی ارتش، موفق به کسب اولین مدال طلای تاریخ بازیهای آسیایی شنای جوانان شد.
غلامی شناگر ملیپوش ایران در مرحله مقدماتی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، در ماده ۱۰۰ متر پروانه که در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد با ثبت زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیدا کرد، سپس در فینال با ثبت فوقالعاده زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه، نه تنها بر سکوی نخست ایستاد، بلکه تاریخساز شد و اولین مدال تاریخ شنای ایران را در سوابق بازیهای آسیایی جوانان به ثبت رساند.
وی در روز پایانی مسابقات شنای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین در ماده ۲۰۰ متر پروانه نیز که با حضور ۲۷ نفر در این ماده برگزار شد، با ثبت زمان ۲ دقیقه ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال راه یافت و در فینال نیز با ثبت زمان ۲ دقیقه و یک ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.
کسب این مدال طلا نه تنها یک موفقیت فردی بود، بلکه نقطه عطفی برای رشتهای محسوب میشود که سالها در انتظار ورود به سبد مدالآوری ورزش ایران در رویدادهای چندرشتهای بود.