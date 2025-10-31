قائمپناه:
پیگیری مصوبات استانی در اولویت دولت است
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: پیگیری مصوبات سفرهای استانی، بهویژه طرحهای مهمی مانند راهآهن شلمچه و مقابله با آلودگی هوای خوزستان از اولویتهای دولت است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه پنجشنبه شب در شورای برنامهریزی خوزستان و در جمعبندی سفر ۲ روزه خود به این استان بیان کرد: فردی که مسئولیتی میپذیرد باید پاسخگو باشد، زیرا بابت این کار حقوق دریافت میکند و فضایی را اشغال کرده است.
شفافیت و پاسخگویی؛ خط قرمز مدیریت
وی با مقایسه زندگی شخصی و نظام اداری افزود: در نظام اداری باید از مدیران پرسیده شود چرا کاری انجام نشده است. پاسخ مدیر باید شفاف و قانعکننده باشد؛ در غیر این صورت باید در مسئولیتگذاری تجدیدنظر شود.
پیگیری مصوبات استانی و طرحهای کلان
قائمپناه، پیگیری مصوبات سفرهای استانی را از ماموریتهای اصلی خود عنوان کرد و به طرحهای مهمی مانند راهآهن شلمچه بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی کشور اشاره کرد.
وی همچنین از پیشرفت قابل توجه دیگر طرحها مانند متروی اهواز، شبکه فاضلاب اهواز و پل عنافچه در خوزستان خبر داد و عملکرد مهندسان ایرانی را بسیار خوب ارزیابی کرد.
تاکید بر حل معضل آلودگی هوای خوزستان
معاون اجرایی رئیسجمهور موضوع آلودگی هوای خوزستان را یکی از چالشهای مهم برشمرد و گفت: شهر اهواز از آلودهترین شهرهای کشور است. سوزاندن ضایعات کشاورزی، بهویژه در مزارع نیشکر، یکی از عوامل این آلودگی است؛ لذا از استاندار درخواست داریم تا برنامهای عملیاتی و جدی برای توقف این اقدام و رفع آلودگی اجرا کند.
ضرورت بازخواست مدیران غایب در جلسه
قائمپناه با اشاره به غیبت برخی مدیران در شورای برنامهریزی استان خطاب به استاندار گفت: استاندار باید به دلیل عدم حضور مدیران استان در شورای برنامهریزی، آنها را بازخواست کند.
فرصتسازی از پسماند برای خوزستان
وی با اشاره به موضوع پسماند اظهار کرد: در برخی استانها تنها سه درصد پسماند دفع میشود و مابقی به کمپوست تبدیل میشود، از آنجا که استان خوزستان ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی دارد، میتواند از این مزیت بهرهبرداری کند.
نتیجه نظرسنجیها و لزوم تقویت انگیزه خدمت
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نتایج نظرسنجیها گفت: خوزستان جزو استانهایی بود که از نظر میزان رضایتمندی مردم، در رتبههای آخر قرار داشت؛ در حالی که ۹۵ درصد مردم این استان، ایران را دوست دارند و به کشورشان افتخار میکنند و از این حیث در رتبه اول قرار دارند؛ این عشق و افتخار، عاملی برای انگیزه و تلاش بیشتر در جهت رفع مشکلات است.
تخصیص اعتبارات و حمایت از طرحهای اشتغالزا
قائمپناه در پایان با اشاره به پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی و تخصیص بهموقع اعتبارات مصوب، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای مربوط، ۱۱ و نیم همت اعتبار به طرحهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اشتغالزا در استان پرداخت شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور پس از سفر ۲ روزه خود به خوزستان، شامگاه پنجشنبه اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.