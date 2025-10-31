خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌پناه:

پیگیری مصوبات استانی در اولویت دولت است

پیگیری مصوبات استانی در اولویت دولت است
کد خبر : 1707299
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: پیگیری مصوبات سفر‌های استانی، به‌ویژه طرح‌های مهمی مانند راه‌آهن شلمچه و مقابله با آلودگی هوای خوزستان از اولویت‌های دولت است.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه پنجشنبه شب در شورای برنامه‌ریزی خوزستان و در جمع‌بندی سفر ۲ روزه خود به این استان بیان کرد: فردی که مسئولیتی می‌پذیرد باید پاسخگو باشد، زیرا بابت این کار حقوق دریافت می‌کند و فضایی را اشغال کرده است.

شفافیت و پاسخگویی؛ خط قرمز مدیریت

وی با مقایسه زندگی شخصی و نظام اداری افزود: در نظام اداری باید از مدیران پرسیده شود چرا کاری انجام نشده است. پاسخ مدیر باید شفاف و قانع‌کننده باشد؛ در غیر این صورت باید در مسئولیت‌گذاری تجدیدنظر شود.

پیگیری مصوبات استانی و طرح‌های کلان

قائم‌پناه، پیگیری مصوبات سفر‌های استانی را از ماموریت‌های اصلی خود عنوان کرد و به طرح‌های مهمی مانند راه‌آهن شلمچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور اشاره کرد.

وی همچنین از پیشرفت قابل توجه دیگر طرح‌ها مانند متروی اهواز، شبکه فاضلاب اهواز و پل عنافچه در خوزستان خبر داد و عملکرد مهندسان ایرانی را بسیار خوب ارزیابی کرد.

تاکید بر حل معضل آلودگی هوای خوزستان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور موضوع آلودگی هوای خوزستان را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و گفت: شهر اهواز از آلوده‌ترین شهر‌های کشور است. سوزاندن ضایعات کشاورزی، به‌ویژه در مزارع نیشکر، یکی از عوامل این آلودگی است؛ لذا از استاندار درخواست داریم تا برنامه‌ای عملیاتی و جدی برای توقف این اقدام و رفع آلودگی اجرا کند.

ضرورت بازخواست مدیران غایب در جلسه

قائم‌پناه با اشاره به غیبت برخی مدیران در شورای برنامه‌ریزی استان خطاب به استاندار گفت: استاندار باید به دلیل عدم حضور مدیران استان در شورای برنامه‌ریزی، آنها را بازخواست کند.

فرصت‌سازی از پسماند برای خوزستان

وی با اشاره به موضوع پسماند اظهار کرد: در برخی استان‌ها تنها سه درصد پسماند دفع می‌شود و مابقی به کمپوست تبدیل می‌شود، از آنجا که استان خوزستان ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی دارد، می‌تواند از این مزیت بهره‌برداری کند.

نتیجه نظرسنجی‌ها و لزوم تقویت انگیزه خدمت

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفت: خوزستان جزو استان‌هایی بود که از نظر میزان رضایت‌مندی مردم، در رتبه‌های آخر قرار داشت؛ در حالی که ۹۵ درصد مردم این استان، ایران را دوست دارند و به کشورشان افتخار می‌کنند و از این حیث در رتبه اول قرار دارند؛ این عشق و افتخار، عاملی برای انگیزه و تلاش بیشتر در جهت رفع مشکلات است.

تخصیص اعتبارات و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا

قائم‌پناه در پایان با اشاره به پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی و تخصیص به‌موقع اعتبارات مصوب، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های مربوط، ۱۱ و نیم همت اعتبار به طرح‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اشتغال‌زا در استان پرداخت شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور پس از سفر ۲ روزه خود به خوزستان، شامگاه پنجشنبه اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ