واکنش عراقچی به دستور هسته‌ای ترامپ

وزیر امور خارجه ایران گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است.

 

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به دستور ترامپ مبنی بر از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در مطلبی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: با تغییر نام «وزارت دفاع» خود به «وزارت جنگ»، زورگوی مجهز به سلاح هسته‌ای دوباره آزمایش سلاح‌های اتمی خود را از سر می‌گیرد.

وی افزود : همین زورگو، برنامه‌ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خطرناک جلوه می‌دهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما می‌کند؛ تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

 عراقچی با بیان این که هیچ تردیدی وجود ندارد، ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است، خاطرنشان کرد: اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جهان باید یک صدا ایالات متحده را به‌خاطر عادی‌سازی اشاعه چنین سلاح‌های شرورانه‌ای مسئول بشناسد.

