خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سیاری:

پدافند غیر عامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست

پدافند غیر عامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست
کد خبر : 1707188
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، در پیامی، پدافند غیر عامل را در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری به مناسبت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم ارجمند سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی

ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور

سلام علیکم؛

هشتم آبان ماه؛ روز پدافند غیر عامل یادآور نگاهی ژرف و تمدن‌ساز به مقوله دفاع و امنیت ملی است، نگاهی که از مرزهای تاکتیک گذشته و به افق های راهبرد آینده پژوهی و هوشمند‌سازی دفاعی دست یافته است.

پدافند غیر عامل در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است، نه صرفا ابزاری برای مقابله با تهدید، بلکه فلسفه‌ای برای مصون‌سازی زیرساخت‌ها، استمرار کارکرد نظام حیاتی کشور و استقرار آرامش پایدار در متن توسعه ملی و سازوکاری است که با اتکاء بر اصول بازدارندگی غیر مسلحانه مدیریت ریسک و مهندسی تاب‌آوری زیرساختی، مفهوم دفاع را از میدان نبرد به متن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امتداد داده و امنیت را در قامت تاب‌آوری هوشمند، بازدارندگی موثر و آرامش پایدار ملت معنا می‌کند.

در روزگاری که تهدید چهره‌های متکثر، پیچیده و ترکیبی یافته است، نقش بی‌بدیل آن سازمان سترگ در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات نوین، از جمله تهدیدات سایبری، زیستی، شناختی، فناورانه و ... مصداق بارز تحقق دفاع همه جانبه پایدار و مردم پایه است .

ضمن قدردانی و تشکر از زحمات همه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرا رسیدن هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل را به جنابعالی و تمامی تلاش‌گران شبکه پدافند غیر عامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نموده‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار حبیب الله سیاری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ