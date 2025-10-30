امیر سیاری:
پدافند غیر عامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، در پیامی، پدافند غیر عامل را در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیبالله سیاری به مناسبت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل، پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همرزم ارجمند سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی
ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور
سلام علیکم؛
هشتم آبان ماه؛ روز پدافند غیر عامل یادآور نگاهی ژرف و تمدنساز به مقوله دفاع و امنیت ملی است، نگاهی که از مرزهای تاکتیک گذشته و به افق های راهبرد آینده پژوهی و هوشمندسازی دفاعی دست یافته است.
پدافند غیر عامل در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است، نه صرفا ابزاری برای مقابله با تهدید، بلکه فلسفهای برای مصونسازی زیرساختها، استمرار کارکرد نظام حیاتی کشور و استقرار آرامش پایدار در متن توسعه ملی و سازوکاری است که با اتکاء بر اصول بازدارندگی غیر مسلحانه مدیریت ریسک و مهندسی تابآوری زیرساختی، مفهوم دفاع را از میدان نبرد به متن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امتداد داده و امنیت را در قامت تابآوری هوشمند، بازدارندگی موثر و آرامش پایدار ملت معنا میکند.
در روزگاری که تهدید چهرههای متکثر، پیچیده و ترکیبی یافته است، نقش بیبدیل آن سازمان سترگ در طراحی و اجرای سیاستهای کلان مصونسازی کشور در برابر تهدیدات نوین، از جمله تهدیدات سایبری، زیستی، شناختی، فناورانه و ... مصداق بارز تحقق دفاع همه جانبه پایدار و مردم پایه است .
ضمن قدردانی و تشکر از زحمات همه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرا رسیدن هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل را به جنابعالی و تمامی تلاشگران شبکه پدافند غیر عامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نمودهاند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار حبیب الله سیاری