جنگ شناختی محور اصلی درگیری ما با جبهه استکبار است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، امروز طی سخنانی در همایش تبیینی- بصیرتی ۱۳ آبان که با مشارکت بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه، انجمن مطالعات تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی حوزه علمیه قم و همکاری برخی مراکز حوزوی در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به لزوم پاسخگویی به سوالات و شبهات نسل جوان در رابطه با وقایعی همچون ۱۳ آبان ابراز داشت: حقیقتاً سفارت آمریکا در ایران تنها ناظر به بحث جاسوسی نبود بلکه عملاً اتاق جنگ آمریکا علیه ملت و کشور ما بود و درخواست بنده این است که اساتید و طلاب و نخبگان حوزه به عنوان طلایه‌داران جهاد تبیین با مطالعه کتب و اسناد لانه جاسوسی در این زمینه فعالانه وارد شده و به سوالات و شبهات مردم و جوانان پاسخ دهند.

وی افزود: طراحی عملیات علیه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در همین سفارت بود و لذا در واقعه ۱۳ آبان ماه سال ۵۸ شاهد فتح اتاق عملیات استکبار علیه انقلاب اسلامی بودیم و این که امام راحل فرمود این فتح از انقلاب سال ۵۷ نیز بزرگتر است به این جهت است که در دنیا سابقه نداشته کسی جرأت کند به آمریکا چیزی بگوید چه برسد به این که سفارت او را بگیرد. به دیگر سخن، انقلاب سال ۵۷ نوکرشکنی بود اما ۱۳ آبان ۵۸، ارباب شکنی بود و در دنیا نیز بعد از این قضیه بحث افول آمریکا مطرح شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین گفت: در واقع هیمنه ایالات متحده آمریکا در این قضیه شکست و حقیقتاً چرا ما نباید به این بزرگی ها در مواجهه با دشمن افتخار کنیم و حال آن که متأسفانه برخی در داخل حتی از میان خواص کشور بحث هایی مطرح می‌کنند مبنی بر این که از انقلابی بودن پشیمان شده‌اند و این ها درد است.

مبانی و ریشه های یوم الله ۱۳ آبان را تبیین کنیم

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی ادامه داد: بنده از شما اساتید و طلاب و فضلا می خواهم هر کجا که دارای تریبونی هستید ریشه و مبانی مباحثی همچون واقعه ۱۳ آبان را بیان کنید و این که مقاومت در برابر نظام سلطه را ما باید با تکیه بر آموزه های ناب قرآنی، کلام اهل بیت(ع) و رهنمودهای امامین انقلاب به درستی برای افراد جامعه تشریح کنیم، ضمن آن که به لحاظ تجربه تاریخی نیز باید ریشه ها و خاستگاه مقاومت تشریح شود

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین بیان داشت: ما در مکتب قرآن کریم آموخته‌ایم که حوادث این عالم همچون خود بحث آفرینش، هدفمند و مبتنی بر حکمت است. در واقع انسان ها در حوادث مختلف در بوته آزمون و امتحان قرار می گیرند تا عیار آن ها در مسیر بندگی خدای متعال مشخص شود.

وی اضافه کرد: با نگاهی به همین آموزه ها متوجه می شویم که خدای متعال برای ساخته شدن انسان و قوی شدن مؤمن این حوادث و سختی ها را پدید آورده و اگر دنیا ظرف ساختن آخرت است باید حوادث مختلف را پیش رو داشته باشیم و در آزمون ها شرکت داده شویم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ابراز داشت: جنگ جبهه استکبار با مؤمنین همیشه وجود داشته و این سنت الهی است و لذا امکان ندارد روزی بیاید که جبهه حق، دشمن نداشته باشد.

جنگ شناختی؛ خطرناک ترین حمله جبهه استکبار

وی با اشاره به این که جنگ شناختی خطرناک‌ترین حمله جبهه استکبار به جبهه انقلاب اسلامی است، گفت: دشمن می خواهد که باطل خود را با تحلیل و محاسبه شیرین به نسل جوان ارایه دهد و این گونه در ذهن آن ها طرح شبهه کند. جبهه باطل به دنبال سلطه و فرماندهی بر ماست و نباید از این نکته کلیدی غافل شویم.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی بیان داشت: قرآن می گوید در پیکار همیشگی جبهه باطل با شما، مادامی که در جنگ شناختی از آن ها شکست نخورده ایم، ما مغلوب نیستیم اما با وجود شکست در جنگ شناختی حتی اگر تلفات ظاهری هم نداشته باشیم، شکست خورده هستیم.

وی افزود: وقتی دشمن اراده، فکر، ایمان ما را بشکند آن موقع پیروز است اما هر چقدر به ظاهر انسان بکشد و ویرانی به بار بیاورد، باز هم مادامی که نتوانسته فکر و ایمان و اراده ما را شکست بدهد، پیروز نیست.

مؤلفه های جنگ شناختی را برای مردم و نسل جوان تبیین کنیم

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان این که جنگ شناختی محور اصلی نبرد و درگیری ما با جبهه استکبار است، گفت: مؤلفه های جنگ شناختی را باید به درستی مورد تحلیل قرار داده و برای مردم و نسل جوان تبیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قرآن به ما می گوید که هزینه مقاومت، هزینه عزت است و هزینه سازش باعث ذلت می شود، ضمن آن که هزینه مقاومت، پاداش الهی را در پی دارد اما هزینه سازش با دشمن این است که آبرو و حیثیت را از بین می برد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ابراز داشت: نکته جالب ماجرا این است که حتی وقوع جنگ‌های دیگر نیز برای تحقق جنگ شناختی است کما این که در جنگ ۱۲ روزه همه اقدامات دشمن برای این بود که مردم علیه نظام و انقلاب، اقدام کنند و به لطف الهی و با هوشیاری و بصیرت مردم، دشمن در این زمینه ناکام ماند.

دشمن در جنگ شناختی به دنبال چیست!؟

وی همچنین تصریح کرد: اگر دشمن در عملیات شناختی به این نتیجه و جمع‌بندی برسد که در داخل ایران تأثیرگذار است و می تواند اهدافش را محقق کند، بار دیگر به ما حمله می کند و گرنه دیگر حمله ای نمی کند. البته از سوی دیگر از پدافند خود نیز اطمینان ندارد با وجود این که به گفته کارشناسان نظامی بین ۹ تا ۱۲ لایه پدافندی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حاج صادقی افزود: جنگ شناختی یعنی مدیریت اراده ها، تغییر ذائقه های فرهنگی و مطالبات مردمی و تغییر الگوها و لذا جنگ شناختی به معنای ولایت ستیزی و ترویج فرهنگ استیصال و خودباختگی است.

برخی مسئولان گرفتار تفکر استیصال و خودباختگی هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که متأسفانه برخی مسئولان کشور گرفتار تفکر استیصال و خودباختگی هستند، اظهار داشت: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تغییر دستگاه محاسباتی نخبگان، مسئولان و مردم است و لذا دوگانه های دروغین دین یا زندگی را مطرح می کند یا این که به دنبال طرح دوگانه آرمان گرایی در مقابل واقع بینی است و حال آن که اگر درست دقت کنیم متوجه می شویم که اساساً تعبد با تعقل، علم با ایمان و نیز توسعه با استقلال به دست می آید.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه های ناب قرآنی، در مقابله با جنگ شناختی دشمن باید روی دو محور مهم کار کنیم؛ نخست تقویت جبهه خودی و دوم هم این که چگونه با دشمن برخورد کنیم. نسبت به جبهه خودی باید هر چه می توانیم ایمان ها و اراده ها را تقویت کنیم و در این صورت است که هراس ما از دشمن از بین می رود و دیگر دچار استیصال و از خودباختگی نمی شویم.

جمله معنادار شهید سلامی

وی همچنین گفت: خدا رحمت کند شهید سلامی را که در یک گفتگوی دو نفره به بنده گفت من از زمان جنگ تاکنون چه در مسئولیت های مختلف دوران دفاع مقدس و چه در زمان های بعد تا فرماندهی کل سپاه هیچ گاه نهراسیدم. ثباتِ قدم چنین فرماندهانی ریشه در دل‌سپردن به آموزه ها و کلام نورانی قرآن و اهل بیت(ع) دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تأکید کرد: در شرایط کنونی بخصوص ما نیاز به امید و نشاط و اراده قوی داریم و این که طوری حرف بزنیم که آینده را روشن ببینیم. برخی مسئولان متأسفانه آینده را سیاه و تاریک می بینند و حال آن که این طور نیست.

لزوم تقویت ولایت مداری در کوران جنگ شناختی

حجت الاسلام والمسلمین حاج صادقی همچنین گفت: برای خنثی‌کردن طرح دشمن در جنگ شناختی باید به دنبال تقویت ولایت محوری در جامعه باشیم که در این صورت به لطف الهی در نبردها پیروز خواهیم بود. از سوی دیگر نیازمند تقویت اتحاد و انسجام در جبهه خودی هستیم و شما می بینید که دشمن به شیوه های مختلف به دنبال شکستن اتحاد مقدس ماست.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: نکته مهم دیگر ناظر به توکل بر خداست و این که از سوی دیگر در برابر دشمن در جنگ شناختی آگاه باشیم که نسخه قرآن کریم برای ما، جهاد کبیر است؛ این که سلطه دشمن را نپذیرفته و مراقب فریب ها و وعده های دشمن باشیم.

وی همچنین گفت: باید با دشمن مرزبندی داشت و نباید به او خوش گمان بود و همچنین هوشیاری در برابر جریان نفوذی و نفاق اهمیت بسیاری دارد که نباید از آن غافل شد.

مراقب جریان نفاق جدید باشیم

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ابراز داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید مراقب جریان نفاق جدید باشیم که به ظاهر در جبهه خودی است، اما سر بزنگاه ها به عنوان پیاده نظام دشمن عمل می کند.

وی افزود: من با اطمینان به شما می گویم که نگران عملیات نظامی نباشید اما نگران جنگ شناختی باشید و بدانید که دشمن به این واسطه می خواهد غیرت دینی جامعه را از بین ببرد و معروف را جای منکر و منکر را جای معروف جا بیندازد.

