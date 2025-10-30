خبرگزاری کار ایران
سفیر ایران در ترکیه خبر داد؛

بازگشت ۲۱ زندانی ایرانی از ترکیه به کشور

بازگشت ۲۱ زندانی ایرانی از ترکیه به کشور
سفیر ایران در ترکیه گفت: ۲۱ ایرانی محکوم به‌ حبس در زندان‌های ترکیه در مرز بازرگان تحویل مقامات ایرانی شدند تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های داخل کشور سپری کنند.

به گزارش ایلنا، محمدحسن حبیب اله زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در خصوص انتقال زندانیان ایرانی در ترکیه اظهار داشت: با تلاش و هماهنگی‌های انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری کشورمان، ۲۱ ایرانی محکوم به حبس در زندان‌های ترکیه امروز در مرز بازرگان تحویل مقامات ایرانی گردیدند تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های داخل کشور سپری نمایند.

وی افزود: بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، روند انتقال زندانیان ایرانی واجد شرایط که در زندان‌های ترکیه محبوس می‌باشند در جریان بوده و در این رابطه بهمن ماه سال گذشته نیز ۲۷ محکوم که در حال گذراندن محکومیت خود بودند به کشور منتقل گردیدند.

سفیر ایران در آنکارا ضمن قدردانی از همکاری مقامات ترکیه برای انتقال محکومین، به حمایت کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران و سرکنسولگری‌های کشورمان در ترکیه از زندانیان ایرانی در این کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد که روند انتقال زندانیان واجد شرایط به داخل کشور استمرار داشته باشد.

