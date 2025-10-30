خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات عراقچی درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان

توضیحات عراقچی درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان
کد خبر : 1707165
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان گفت: بازگشایی مرز، یکی از موضوعات اصلی در روابط ما با جمهوری آذربایجان است.آنها مدعی هستند که همه مرزهای کشورشان بسته است و فقط شامل ایران نمی‌شود، با این حال جمهوری آذربایجان قول بررسی و تجدیدنظر داده و ما همچنان منتظر هستیم.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان گفت: بازگشایی مرز، یکی از موضوعات اصلی در روابط ما با جمهوری آذربایجان است. در طول یک سال گذشته در هر ملاقاتی که رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور آذربایجان داشته یا دیدارهای من با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و هر رفت و آمد و دیداری بین مسوولان ۲ کشور، موضوع بسته بودن راه مسافری این مرز مطرح شده است.

وی افزود: آنها مدعی هستند که همه مرزهای کشورشان بسته است و فقط شامل ایران نمی‌شود، با این حال جمهوری آذربایجان قول بررسی و تجدیدنظر داده و ما همچنان منتظر هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ