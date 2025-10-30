توضیحات عراقچی درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره بازگشایی مرز مسافری ایران و جمهوری آذربایجان گفت: بازگشایی مرز، یکی از موضوعات اصلی در روابط ما با جمهوری آذربایجان است. در طول یک سال گذشته در هر ملاقاتی که رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور آذربایجان داشته یا دیدارهای من با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و هر رفت و آمد و دیداری بین مسوولان ۲ کشور، موضوع بسته بودن راه مسافری این مرز مطرح شده است.

وی افزود: آنها مدعی هستند که همه مرزهای کشورشان بسته است و فقط شامل ایران نمی‌شود، با این حال جمهوری آذربایجان قول بررسی و تجدیدنظر داده و ما همچنان منتظر هستیم.

