عراقچی:
باید از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه به صورت کامل استفاده کنیم
وزیر امور خارجه گفت: ظرفیتهای ما در استانهای جوار به صورت کامل استفاده نشده است. باید از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه به صورت کامل استفاده کنیم. ظرفیتهای که من در استان آذربایجان شرقی دیدیم، ضرورت استفاده از بخش خصوصی را بیشتر میکند. ما در وزارت امور خارجه تسهیلگر هستیم. بخش بخصوصی باید کار کند وظیفه ما گشایش راه است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست تخصصی دیپلماسی اقتصادی در تبریز گفت: ما باید در دولت و مدیران استان تلاش کنیم تبریز را به شهر بین المللی تبریز کنیم. باید از طریق برگزاری سمینارهای بین المللی و منطقهای و نمایشگاههای بینالمللی، توجه بینالمللی به تبریز جلب شود.
وزیر امور خارجه یادآور شد: مقام معظم رهبری و رییس جمهوری تاکید بسیاری به دیپلماسی استانی دارند. این موضوع مورد استقبال بخش خصوصی هم قرار گرفته است. هدف دیپلماسی استانی به کارگیری ظرفیت های استانهای جوار مرز برای افزایش تجارت و همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه است.
عراقچی خاطرنشان کرد: همایش بعدی دیپلماسی استانی در منطقه شمال غرب برگزار خواهد شد مدیران و مسئولان استانهای شمال غرب، سفرای منطقه قفقاز و ترکیه و عراق و چند کشور اروپایی و آفریقایی دعوت خواهند شد. وزارت امور خارجه موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. اگر در پروژهای به کمک ما نیاز هست، موظف هستیم حمایت کنیم. در شرایط تحریمها و تهدید، تلاش میکنیم تا ظرفیت های داخلی خود را بویژه در استان های همجوار فعال کنیم.