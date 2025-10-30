در نشست کمیسیون امنیت ملی با شورای تامین ایلام مطرح شد؛
از پیشنها ارتقاء سطح امنیتی استان ایلام تا تاکید بر توسعه دیپلماسی مرزی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جزییات نشست اعضای کمیسیون متبوعش با شورای تامین استان ایلام را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شورای تامین استان ایلام، گفت: در این نشست ابتدا استاندار ایلام گزارشی از آخرین وضعیت این استان به ویژه در حوزه امنیت، فرصتها، چالشها و ظرفیتها ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس اظهارات استاندار ایلام، این استان ۱۱ درصد تولید گاز و ۴ درصد تولید نفت کشور را بر عهده دارد و همچنین سالانه حدود ۹۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در این استان تولید میشود؛ وی در ادامه گزارشی از چالشهای استان در حوزههای کشاورزی، ترانزیتی و فرصت ها در حوزه کریدورها، امنیت و تجارت ارائه کرد.
وی افزود: همچنین استاندار ایلام اشارهای به مقاومت مردم استان در دوران جنگ ۱۲ روزه داشت و به فعالیتها در آن دوران از جمله اینکه ۶۰ هزار حاجی از طریق مرز مهران در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وارد کشور شدند اشاره کرد؛ همچنین پیشنهادهایی به منظور ارتقاء سطح امنیتی در استان ایلام نیز از سوی استاندار ارائه شد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم ادامه داد: سایر اعضای شورای تامین نیز در این نشست نقطه نظرات، پیشنهادها، مسائل و مطالبات خودشان را مطرح کردند. در ادامه فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی، مسائل و مشکلات استان ایلام به ویژه در حوزه امنیتی را برشمرد.
رضایی تصریح کرد: نماینده مردم ایلام در مجلس با تاکید بر اهمیت مسائل یاد شده در نشست، پیشنهاد کرد معاونت امنیتی به صورت مستقل در استانداری ایلام ایجاد شود؛ همچنین به مقاومت قهرمانانه مردم استان ایلام در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و بر تامین امکانات لازم در حوزههای دفاعی و امنیتی برای استان ایلام تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هوشمندسازی مرز و تخصیص اعتبار ویژه برای این امر، رسیدگی به وضعیت نیروهای مسلح و پاسگاههای مرزی در استان ایلام و ورود کمیسیون امنیت ملی به چالشهای استان و پاسخگو کردن دستگاههای مختلف علیالخصوص وزارت نفت برای حل مسائل و مشکلات استان به ویژه در حوزه امنیتی از جمله مسائلی بود که از سوی فلاحی، نماینده مردم ایلام مورد اشاره قرار گرفت.
وی اظهار کرد: همتی، نماینده دیگر مردم ایلام در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این نشست خواستار فعال شدن ردیف توسعه شرق و غرب در لایحه بودجه شد و در ادامه اشارهای به فرصتهای استان ایلام داشت؛ همچنین وی بر اهمیت توسعه میادین مشترک نفتی تاکید کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم ادامه داد: همتی عنوان کرد آب استان ایلام باید در استان نگه داشته شود و در واقع نباید اجازه دهیم از کشور خارج شود.
وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون نیز در این نشست به موضوعاتی مانند جلوگیری از هدر رفت آبهای مرزی و مهار آنها، اتمام پروژه انسداد مرز، استفاده از ظرفیت ایلامیهای خارج از کشور برای توسعه استان، پیشنهاد تاسیس معاونت گردشگری و زیارتی در استانداری ایلام، فعالسازی دیپلماسی استانی با استانهای هممرز در عراق و رسیدگی ویژه به این استان، قدردانی از زحمات مردم ایلام در ایام سال به ویژه در اربعین حسینی اشاره و تاکید کردند.
رضایی گفت: عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمعبندی این نشست تاکید کرد که همه مسائل و مشکلات مهم استان ایلام پیگیر خواهد شد و اشاره به سوابق درخشان استان ایلام در دفاع مقدس و خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا علیه السلام اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وی گفت ما در سفر به استان ایلام، بازدیدهایی از بخش های مختلف این استان خواهیم داشت و مسائل و مشکلات را احصا میکنیم تا در تهران پیگیری کنیم.
وی اظهار کرد: عزیزی عنوان کرد ما از ظرفیت بودجه ۱۴۰۵ برای توسعه استان ایلام استفاده خواهیم کرد؛ همچنین وی اشاره به طرحهایی مانند تقویت و توسعه انتظامی کشور، جامع مرزبانی و اصلاح قانون بکارگیری سلاح که اکنون در دستوکار نمایندگان است، اشاره کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر توسعه دیپلماسی مرزی و برگزاری اجلاس های استانی با هدف توسعه دیپلماسی استان ها تاکید کرد.