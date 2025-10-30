به گزارش ایلنا، آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور، در جریان سفر استانی به اردبیل در همایش حسینیان اردبیل اظهار داشت: خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که بار دیگر توفیق عنایت فرمود تا در این خطه سرافراز و استان پیشگام و پیشتاز در مسیر آرمان های الهی حضور پیدا کنم و برای بنده افتخار است که در سفری که در استان حضور دارم اولین جلسه را محضر شریف شما سروران ارجمند برادران و خواهران بزرگوار باشم. من باید عرض کنم که استان اردبیل و شهر تاریخی اردبیل و شهرهای دیگر آن سابقه ای کهن و دستی دراز در تاریخ علم و ادب و تحولات ایران داشته اند و احتمالا عمده بحث من هم امشب یک بحث تاریخی در باب ایران و تحولات هزار ساله مکتب پرافتخار اهل بیت باشد و به نقطه اردبیل هم خواهیم رسید.

وی همچنین افزود: اردبیلی که فراز و فرودهای فراوانی طی کرده است و طول قرن های متمادی از ایمان و عشق و علاقه خود و آرمان های الهی و سالار شهیدان صیانت کرده است استانی است که سختی ها و رنج های بزرگی تحمل کرده است ولی همواره بر سر آرمان ها و اهداف بلند ایستاده است. استانی که نگین درخشانی است که بر همه ایران نور افشانی کرده است و حق بزرگی بر تحولات رو به جلو و به پیش ایران در مسیر رشد و شکوفایی ایفا کرده است. این استان جایگاه رفیع تاریخی داشته است؛ امروز هم به فضل الهی این استان در همین مسیر حرکت می کند. این جمع و شما فعالان حوزه علم و فرهنگ در این استان حتما باید همان میراث کهن، عظیم و تاریخی را صیانت کنید و برگ های درخشان جدیدی بیفزایید و هم اینکه باید نسل جوان امروز را با این هویت تاریخی و با این شکوه و عظمت گذشته خود آشنا کنید و نسل امروز را پرچمدار تحولات بیشتر و عظمت بالاتر قرار دهید.

آیت الله اعرافی در مقدمه سخنان خود خاطر نشان کرد: مقدمه سخن من دو صحنه تاریخی است که همه با آن آشنا هستید و بر اساس آن یک تحول تاریخی را رقم می زند. یکی هنگامی است که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند و در مسجد پدر و مسجد پیامبر خطبه فدکیه را ایراد کردند. آن نطق آتشین فاطمه و آن شعله های حقی که از کلام آن حضرت گفته شد و مسجد را تکان داد در نظر بگیریم؛ آن خطبه یک خطبه آسمانی بود، خطابه آن بانوی بزرگ مسجد را تکان داد آن خطابه یک خطابه کم نظیر تاریخ رسالت و امامت است. خطبه فدکیه یک میراث بزرگ بشری و لبریز از معارف آسمانی و الهی است خطبه فدکیه نشان دهنده جایگاه و مقام والای زن در منطق اسلام و جایگاه انسان در منطق اسلام است اما آن شور خطبه و حماسه سخن دخت پیامبر در نگاه کوتاه، موجی بزرگ ایجاد نکرد، چرا جامعه در خواب و غفلت فوق العاده ای فرو رفته بود.

وی همچنین افزود: جامعه شناسی مدینه بعد از پیامبر یک جامعه شناسی سوزان و اندوهناک است. یک جامعه ای که از ارزش های پیامبر و آن آرمان های متعالی فاصله گرفت و با سرعت سقوط کرد. تا جایی که صدای فاطمه، صدای حرمت فاطمه و فریاد بیدار باش فاطمه گوش شنوایی پیدا نکرد تا حق در گوشه مسجد پیامبر و در غربت کم سو و خاموش شود. این یک صحنه بسیار اندوهبار بود و حق مطلق تمام معارف الهی در سخن فاطمه جلوه گر شد اما در میدان عمل مردمانی که در جامعه مدینه دچار یک تفرقه شدند که از حق فاصله گرفتند. جامعه شناسی مدینه این است، مدینه بعد از پیامبر یک اقلیت گمراه در بردارد که این ها میدان دار شدند. به غیر از یک اقلیت معدود، توده های مردم به چند گروه تقسیم شدند. گروهی که بصیرت لازم نداشت، موج گمراهی آنها را گرفت و گمراه شدند و گروه زیادی که به خاطر ضعف بصیرت غفلت زده شدند. اکثریت جامعه تحت تاثیر اکثریت بی خاصیت قرار گرفتند و فاطمه در مسجد پیامبر تنها شد. این صحنه را داشته باشیم، این غربت بسیار آزار دهنده است، این صحنه خیلی درد دار است، اگر کسی بخواهد بر مصیبت خاندان پیامبر گریه کند، تصور این صحنه کافیست که این گونه با تطمیع و تهدید اکثریت جامعه را خاموش کردند و علی در کناری و فاطمه در کناری این دو نور پاک سلام الله علیه ما در گوشه عزلت قرار گرفتند. این یک صحنه خیلی حساسی است.

مدیر حوزه های علمیه کشور در ادامه سخنان خود گفت: دومین صحنه حساس و فوق زجرآور، غروب عاشور است. غروب عاشورا دردناک ترین مصیبت های تاریخ را در بر دارد. سالار شهیدان به خون افتاده، یاران بزرگ و خاندان او همه به خون غلتیده اند و زن و فرزند او در اسارت دشمن و هیچ نقطه امیدی در مکه و مدینه و کوفه و بصره و عالم اسلام به چشم نمی خورد. این غروب خونین و با منطق مادی بسیار نا امید کننده است. زینب آنجا قهرمان است و این نکته را همه به ویژه خواهران بزرگوار در نظر بگیرند، این سه نور پاک، خدیجه،فاطمه و زینب سلام الله علیه یکی از ویژگی های مشترکی که دارند این است که این سه زن، قهرمان نقطه های تاریک و نقطه های عطف تاریخ تشیع و تاریخ اسلام هستند. خدیجه در تنهایی پرچمدار بود، فاطمه در سخت ترین شرایط تاریخ اسلام پیشگام بود و زینب در دردناک ترین مظلومیت خاندان پیامبر علمدار بود. این سه نور پاک در نقطه های عطف نقش آفرینی کردند. شما این دو صحنه رو در نظر بگیرید علی القاعده طراحی دشمنان اسلام ناب و معارف پیامبر و خاندان ایشان آن بود که با این صحنه ها این راه و مکتب از صفحه روزگار محو خواهد شد. ما سخت ترین دوره ها و تاریک ترین ادوار را دیدیم اما این راه تداوم پیدا کرد.

وی افزود: در ادامه این راه در میان ملت های عالم، ملت ایران ملتی ممتاز و سرآمد و یگانه بود تا این پرچم نورانی مکتب پیامبر خدا و اهل بیت او در تاریخ بماند و استمرار پیدا کند. نقش ایران یک نقش ممتازی است. ملت های بزرگ منطقه مردمان بزرگ و عزیزی بوده اند که خیلی منزلت داشتند اما ملت ایران یک چیز دیگری بود تقاضای من این است که شما دوستان عزیز یک بار دیگر کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری را بخوانید. شهید مطهری در این کتاب زیبا تعامل ایران را با اسلام و سپس با تشیع را نشان داده است. این خیلی جالب است که ملت ایران با سرعت زیاد و با آغوش باز با عقل خوب خود از اسلام استقبال کرد و سپس از تشیع استقبال کرد و نه تنها پیرو این راه نورانی شد بلکه راهور و پیشگام شد. مستحضرید که بزرگ ترین متفکران حتی اهل سنت و نویسندگان کتب بزرگ آن ها و علوم اسلامی و حتی ادبیات توسط علمای ایران پردازش شد و رشد کرد و پیش رفت.

مدیر حوزه های علمیه کشور در بررسی تاریخ شکل گیری حوزه های علمیه گفت: در حدود بیست مرحله در تحول تاریخی جهان اسلام و ایران و پیشرفت به سمت معارف الهی و مکتب پر افتخار تشیع و پرچم عاشورا را می توان بر شمرد. در اینجا از میان این بیش از بیست تحول تاریخی و مقطع بزرگ تاریخی چند بخش آن را نگاه می کنند تا به چند نکته اصلی برسند. در زمان غیبت صغری حکومتی به نام آل بویه شکل گرفت حکومتی که ریشه های ایرانی داشت و در مناطقی از ایران بزرگ آن وقت رشد کرد. در این دوره ما شاهد پیدایش حکومتی بودیم که از همان غروب خونین و دردناک عاشورا و از دل این امت اسلام آل بویه پدید آمد. حوزه بغداد شکل گرفت و حوزه بغداد حوزه ای شد که جهان اسلام را تغییر داد. شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و سید رضی، بزرگانی از ایران و عراق و پیروان خاندان پیامبر در قلب خلافت بنی عباس، حوزه علمیه و نهاد علمی را پایه ریزی کردند که معادلات جهان اسلام را تغییر داد. خیلی جالب است بدانید که سه حوزه در آن قرن های سه و چهار و به نحوی پنج هست که این ها مراکز اصلی علوم الهی هستند. قم، ری و بغداد این سه رکن و سه ضلع مثلثی هستند که معادلات فکری عالم اسلام را تغییر دادند.

وی افزود: در بغداد شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی بزرگانی بودند که بخش عمده آنها از ایران بودند و بخشی هم از عراق بودند. عزیزان فعال فرهنگی، علمای بزرگ شیعه در شهر بغداد و محل خلافت بنی عباس، این شهر را از منظر فرهنگی و علمی تسخیر کردند و حکومت آل بویه هم آنها را حمایت می کرد و امتداد داشتند که رفت تا مصر و جامعه الازهر و جریان هایی که در مصر بود که آنجا تشیع ریشه پیدا کرد. مقر خلافت بنی عباس، جایگاه سیاست آن ها و پایگاه علمی آن ها همه تحت تاثیر اندیشه الهی و اسلامی و معارف خاندان پیامبر شد. ما صاحب اندیشه ای هستیم که امروز هم در جهان خریدار دارد. در این مقطع بزرگ آنقدر این معارف نورافشان بود و پیش رفت که وقتی شیخ مفید از دنیا می رود، در تاریخ نقل است که بیش از صد هزار نفر از شیعه و سنی در تشییع جنازه او شرکت کردند. در همان جایی که جای مقابله با اهل بیت بود به پایگاه معارف ناب اسلام و خاندان پیامبر تبدیل شد. با علم، دانش، حکمت، شجاعت، ایستادگی و مقاومت حکیمانه، این قلعه بنی عباس و این دژ در تسخیر فکر ناب اسلام قرار گرفت و تحول بزرگی در مراکز علمی در ایران و عراق شکل گرفت و دولت هایی پیدا شد که با راهبری متدینین و علمای دین در این یک‌ مقطع جلو آمد.

وی همچنین افزود: مقطع دیگر در زمان مغول است، تاریخ مغول را خوانده اید و هجوم مغول را شنیده اید. مغول تاریخ منطقه شرق و به ویژه عالم اسلام را دگرگون کرد. سپاه مهاجم که به کسی رحم نمی کرد بر صغیر و کبیر رحم نمی کرد کتابخانه ها را می سوزاند علما را می کشت و ضد علم و فرهنگ و تمدن عالم اسلام و ایران بود. مغول تاریخ ما را دگرگون کرد. حالا در عصر مغول یک اتفاقی رخ می دهد که صحنه را تغییر می دهد. آن اتفاق توسط دو عالم که یکی از عراق و یکی از ایران رقم زده می شود. خواجه نصیر الدین طوسی، آن متکلم و فیلسوف و ریاضیات و منجم و حکیم بزرگ ایران و عالم اسلام‌ و یکی هم علامه حلی از حوزه علمیه است. این دو عالم معجزه کردند، در کنار هم قرار گرفتند و در دستگاه مغول فرهنگ سوز نفوذ کردند و این دستگاه ضد فرهنگ با هوش این دو عالم بزرگ، با عقل و حکمت این دو عالم بزرگ، این دستگاه ضد فرهنگ را به دستگاه فرهنگی تبدیل کردند. بعد هم که این ها تشیع را شناختند به سمت تشیع گرایش پیدا کردند. یک تحول عظیمی در منطقه و در ایران رخ داد و گام بزرگ دیگر به سمت درخشش انوار الهی و معارف الهی در منطقه و در ایران به پیش برداشته شد. ما از قبیل این مراحل باز در جاهای مختلف عالم اسلام و در ایران داشتیم.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در مورد تحولات ایجاد شده در عصر صفویه یادآور شد: یک مرحله بزرگ که با تاریخ شما گره خورده است و آن مرحله، عصر صفویه است که یک گام بزرگ و یک تحول عظیم به سمت جلو در آن زمان رخ داد. ما بر هر چه که در آن اصل بوده است طبیعی است که مهر تایید نمی زنیم اما این جریان مهم و اقتداری که در ایران شکل گرفت و علمای بزرگی که در کنار آن ها قرار گرفتند اتصال این قدرت سیاسی و این قدرت علمی مایه یک تطور جدید به یک گام بلند در تاریخ ایران و اسلام و منطقه شد و اینجاست که رهبری معظم فرمودند نقطه زرخیز و فرهنگ پرور و دارالارشاد اردبیل در این تطور تاریخی، در این گام بزرگ به سمت جهانی شدن معارف اسلام و اندیشه خاندان پیامبر مرهون این خطه است. این تطور از اینجا آغاز شد، این طلوع بزرگ از اینجا شروع شد و نور آن منتشر شد.

عضو فقهای شورای نگهبان ابراز کرد: برادران بزرگوار و سروران ارجمند، این تاریخ هزار ساله، مسیر سخت و دشواری را طی کرد. هم ایران، هم تشیع و هم اسلام شاهد شکست های متوالی هم بود، ضربه های سنگینی را هم به خود دید اما سرجمع شاهد مقاطع مهمی هستیم که رو به جلو بوده و اما آنچه که بعد از مشروطه و تنباکو و نهضت نفت و سایر این حوادث و وقایعی که به بعضی از آن ها اشاره شد رقم خورد، نهضت و انقلاب امام بود. تعبیر بنده در صحبت ها این است که اگر ما آن تحولات و حوادث را می گوییم که در یکصد سال و دویست سال یک نقطه عطفی بود اما انقلاب امام و انقلاب ملت ایران یک حادثه هزاره ای بود. امام با همه آن اعصار قبل متفاوت بود. آنچه که از امام و ملت بزرگ ایران صادر شد به نام انقلاب اسلامی با همه این تطورات هزار ساله قبل یک تفاوت های جوهری و بنیادی داشت‌ و این هم کار ملت ایران بود. اگر امام بود بزرگان بودند اما این ملت با این عظمت در صحنه حضور پیدا نمی کرد ما نمی توانستیم کار بکنیم. کار ملت بود کار فعالان فرهنگی و پیشگامان عرصه علم و فرهنگ بود که در کنار امام،همراه امام و پس از آن در کنار رهبری معظم که یک چنین اتفاق بزرگی را رقم زدند.

وی افزود: برادران و خواهران، انقلاب اسلامی با همه آن ها متفاوت بود انقلاب شکوهمند شما مردم این استان و ملت ایران و امام بزرگوار ما ریشه در عاشورا و پیام فاطمه زهرا بر اساس اسلام دارد. این راز این است که قریب نیم قرن است که دنیا گریبان ملت ایران را رها نمی کند. من با همه وجودم خدمت شما عرض می کنم که مقاومت، همین مقاومتی که از دو سال سخت تاریخ گذشت. این دو سال جنگ جهانی بود این دو سال اجتماع همه قدرت های عالم برای بر زمین زدن انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی بود. واقعا جنگ جهانی بود واقعا همه آنچه که در اختیار داشتند برای به زمین زدن ملت های آزاد منطقه به کار گرفتند. مقاومت اسلامی از این دو سال سخت هم عبور کرده است و به یاری خداوند هم حماس هم حزب الله هم شعله های مقاومت در عالم اسلام باقی خواهد ماند و به راه خود ادامه خواهد داد. اما همه این جریان مقاومت با این صلابت با این استواری با این استقامت بی نظیر در تاریخ گوشه ای از جلوه های انقلاب ملت ایران و انقلاب اسلامی است.

مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: در دفاع مقدس دوازده روزه، ملت ما از آزمون بزرگی سرافراز بیرون آمدند. ملتی رنج دیده و مصیبت زده که شاهد آن رنج های مقاومت و سختی های زندگی بودند اما وسط میدان در برابر دشمنی با این همه تجهیزات ایستاد و مقاومت کرد. ما این را می دانیم که اگر ما کوتاه بیاییم همان ها می خواهند که یا مثل غزه بشویم و سرکوب شدید اعمال کنند و به هیچ کس رحم نکنند یا باید از همه حیثیت و اصالت خود دست برداریم. همین یکی سخن رئیس جمهور یاوه گوی آمریکاست که یا باید سر تا پا عبد و وابسته و برده شوید یا باید از میان بروید که ایران ایستاد و برده هم نشد.

وی‌ افزود: در جامعه المصطفی از صد و بیست کشور آمدند و اینجا درس خواندند که یکی شد زکزاکی و خیلی آدم های بزرگ دیگری که نباید گفت و نام برد. دنیا هم این را می داند و می داند این فکری که اینجاست و این آرمان بلندی که اینجاست در همه عالم بدون زور تجلی خواهد کرد. ما هرگز نیاز به سلاح اتمی و قدرت و زور در دنیا نداریم منطق قرآنی شما، عشق الهی شما به خاندان پیامبر و سالار شهیدان همه دنیا خریدار دارد.

آیت الله اعرافی گفت: این که می خواهند هویت نسل جوان ما را بگیرند و همه ما را متفرق کنند ما را از آرمان های بزرگ الهی دور کنند برای این است که این ملت یک ملت تمدنی و جهانی است. ارزش های بزرگی را در دنیا عرضه می کند و نیازی به زور هم ندارد. این راز این مسئله است و الا خود آن ها می دانند که اگر رها کنند، انوار انقلاب اسلامی و همین عشق سالار شهیدان که اینجا موج می زند در دنیا تجلی می کند. عاشورای اردبیل و عاشورای ایران جوری در عالم جلوه گر و نور افشان شده‌ است که هزار کیلومتر آن طرف دنیا و کشوری که از لحاظ منافع اقتصادی با ما هیچ وجه مشترکی ندارد در مجلس تاسوعا و عاشورا با چه عظمتی و شوری عزاداری می کنند.

وی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی و ایران اسلامی مظهر یک تمدن ناب اسلامی است. نور این تمدن ناب در عالم خریدار دارد. برادران و خواهران، اردبیل قهرمان با آن چهره های بزرگی همچون مقدس اردبیلی که سرآمد آرمان بزرگ ماست و آن همه ستاره های درخشان و چهره های نورافشان ایران و جهان اسلام که ما باید بر سر این آرمان ها بمانیم و دنیا و آخرت ما در گروی باقی ماندن ما بر سر این مسیر است. فریب نخوریم و راه درست را ادامه بدهیم.

مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: برادران و خواهران، در روزگار هجمه های بزرگ و تحولات عظیم علمی و فناوری هستیم و رقیبان سرسختی که ایران و اسلام و انقلاب اسلامی را هدف قرار داده اند. حضور در این میدان، دانش، حکمت، سلیقه، جوان شناسی و راه و رسم درست برای هدایت نسل نو و نسل جدید می خواهد و این مسئولیت سنگین شماست.

