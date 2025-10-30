خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته؛

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران  خواهد بود

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران  خواهد بود
کد خبر : 1707082
لینک کوتاه کپی شد.

نمازجمعه این هفته تهران، نهم آبان ماه به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، در آستانه سیزدهم آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، کتاب «گروگانکشتگی» نوشته نوید ظریف کریمی معرفی می‌گردد. این اثر رمانی است درباره گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران که توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام به اسارت گرفته شدند. نگارنده در این اثر که شامل 48 بخش و هر بخش نام یکی از شخصیت‌های داستان را بر خود دارد، به روایت ماجرای چند گروگان آمریکایی می‌پردازد که پس از حادثه طبس به مشهد منتقل شدند. علاقه‌‌مندان می‌توانند این کتاب را با  ۳۰ درصد تخفیف، از غرفه فروش کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه تهران، در جوار شهدای گمنام تهیه نمایند. 

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

مرکز رسیدگی به امور مساجد

 اداره ثبت احوال استان تهران

اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران

مرکز آمار ایران (استان تهران)

 بانک کشاورزی

 بانک قرض الحسنه مهر ایران

بیمه دی

 فرمانداری تهران

 مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

شهرداری تهران

 کمیته امداد امام خمینی(ره)

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند. 

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز  به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم می‌پردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ