این هفته؛
حجتالاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران خواهد بود
نمازجمعه این هفته تهران، نهم آبان ماه به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، در آستانه سیزدهم آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، کتاب «گروگانکشتگی» نوشته نوید ظریف کریمی معرفی میگردد. این اثر رمانی است درباره گروگانهای سفارت آمریکا در تهران که توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام به اسارت گرفته شدند. نگارنده در این اثر که شامل 48 بخش و هر بخش نام یکی از شخصیتهای داستان را بر خود دارد، به روایت ماجرای چند گروگان آمریکایی میپردازد که پس از حادثه طبس به مشهد منتقل شدند. علاقهمندان میتوانند این کتاب را با ۳۰ درصد تخفیف، از غرفه فروش کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه تهران، در جوار شهدای گمنام تهیه نمایند.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
مرکز رسیدگی به امور مساجد
اداره ثبت احوال استان تهران
اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران
مرکز آمار ایران (استان تهران)
بانک کشاورزی
بانک قرض الحسنه مهر ایران
بیمه دی
فرمانداری تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
شهرداری تهران
کمیته امداد امام خمینی(ره)
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم میپردازند.