به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تبریک گفت و‌ نوشت:

قهرمانی‌های ارزشمند تیم‌های ملی والیبال و فوتسال دختران سخت‌کوش ایران عزیز در بازی‌های آسیایی بحرین را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه دختران ورزشکار و باانگیزه میهن‌مان صمیمانه تبریک می‌گویم.

یقین دارم این موفقیت‌های پی‌درپی، که نام ایران را در عرصه جهانی بلند‌آوازه می کند، بی تردید نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود.

