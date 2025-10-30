خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

عراقچی قهرمانی‌های پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تبریک گفت

عراقچی قهرمانی‌های پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تبریک گفت
کد خبر : 1707075
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه قهرمانی‌های پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تبریک گفت

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی  در پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تبریک گفت و‌ نوشت:

قهرمانی‌های ارزشمند تیم‌های ملی والیبال و فوتسال دختران سخت‌کوش ایران عزیز در بازی‌های آسیایی بحرین را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه دختران ورزشکار و باانگیزه میهن‌مان صمیمانه تبریک می‌گویم.

یقین دارم این موفقیت‌های پی‌درپی، که نام ایران را در عرصه جهانی بلند‌آوازه می کند، بی تردید نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ