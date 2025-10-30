سرلشکر موسوی:
نبرد ۱۲ روزه نشان داد پدافند غیرعامل ضروری و تکلیفملی است
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی ضمن گرامیداشت ایام پدافند غیرعامل گفت: باتوجه به عبرتهای نبرد ۱۲ روزه استقرار اصول پدافند غیرعامل در زیرساختهای حیاتی، نهتنها ضرورتی راهبردی بلکه تکلیفی قانونی و ملی است.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۴، با شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی»، بستری ارزشمند برای بازخوانی جایگاه راهبردیترین، علمیترین و صلحآمیزترین گونه دفاع ملی فراهم میآورد؛ دفاعی که با تکیه بر تدابیر پیشگیرانه، هوشمندانه و غیرمسلحانه، بنیان امنیت پایدار کشور را در برابر تهدیدات نوین و ترکیبی مستحکم میسازد.
پدافند غیرعامل، نماد عقلانیت دفاعی و دوراندیشی راهبردی در صیانت از اقتدار ملی است. تجربههای تاریخی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در دوران دفاع مقدس، ضرورت این نوع دفاع را بهعنوان رکن مکمل امنیت ملی اثبات کردهاند. امروز نیز، تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که تهدیدات میتوانند در قالبهای پیچیده و ترکیبی، با سرعت و شدت بروز کنند؛ و تنها ملتهایی که از زیرساختهای مقاوم، آمادگی همگانی و انسجام ملی برخوردارند، توان ایستادگی و حفظ ثبات را خواهند داشت.
پدافند غیرعامل، ستون فقرات تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی کشور است؛ زیرا بر اصول سهگانه «پیشبینی، پیشگیری و پیشدستی» در برابر تهدیدات انسانساخت بنا شده و با هدف کاهش آسیبپذیری و استمرار خدمات حیاتی، بهعنوان راهبردیترین شیوه مقابله با جنگهای سایبری، زیستی، شیمیایی، پرتویی، ترکیبی و فناورانه شناخته میشود.
دستاوردهای بیش از دو دهه مجاهدت متخصصان پدافند غیرعامل، که با تدبیر فرمانده معظم کل قوا بنیان نهاده شد، امروز به گفتمانی علمی، نظاممند و مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس بدل شده است؛ گفتمانی که نقشآفرینی مؤثری در ارتقای پایداری زیرساختهای حیاتی، نهادینهسازی فرهنگ پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی و افزایش آگاهی عمومی ایفا کرده است.
اکنون، با عبرتهای نبرد ۱۲ روزه و در پرتو قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، ورود مؤثر این حوزه به برنامهریزی ملی و استقرار اصول آن در زیرساختهای حیاتی، نهتنها ضرورتی راهبردی بلکه تکلیفی قانونی و ملی است. تحقق این مهم، زمینهساز ارتقای تابآوری ملی و تضمین پایداری در برابر تهدیدات آینده خواهد بود.
هفته پدافند غیرعامل، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از پیشگامان این عرصه؛ از جمله مرحوم سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی، شهید والامقام سپهبد محمد باقری و دانشمند شهید محسن فخریزاده که با بینش راهبردی، ایثار علمی و تعهد ملی، مسیر خوداتکایی و پایداری کشور را روشن ساختند. همچنین شایسته است از تلاشهای تمامی کارکنان سازمان پدافند غیرعامل و سایر مسئولان کشوری که با همکاری و همراهی خود این نهاد را به یکی از ارکان راهبردی امنیت ملی بدل نمودهاند، صمیمانه قدردانی نمایم.
در پایان، ضمن گرامیداشت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل و تقدیر از کارکنان خدوم آن سازمان، باور دارم که رمز ماندگاری و پایداری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات، در حفظ هویت اسلامی، انقلابی و انسجام اجتماعی آن نهفته است؛ و صیانت از این هویت، تکلیفی دینی، ملی و راهبردی است.
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور