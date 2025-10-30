ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی در هفته آینده

به گزارش ایلنا، رسیدگی و بررسی این موارد در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

طرح ملی هوش مصنوعی

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

سوال نماینده قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳

