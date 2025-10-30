ورود کمیسیون بهداشت به حادثه ضرب و شتم کودک معلول در کلاردشت

به گزارش ایلنا، حسن نتاج صلحدار عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ماجرای ضرب و شتم کودک معلول در کلاردشت گفت: نظارت بر عملکرد بهزیستی به بهترین شکل در حال انجام است؛ با توجه به اهمیت نگهداری افراد نیازمند حمایت در مراکز بهزیستی، باید تأکید کرد که این کار بسیار حساس و دشواری است و پرسنل این مراکز زحمات فراوانی متحمل می‌شوند. با این حال، هیچ‌کس حق ندارد با افرادی که نیازمند مراقبت هستند، رفتار نادرست داشته باشد و چنین اقداماتی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وقوع برخی اتفاقات نادر و ناخوشایند هر از گاهی مشاهده می‌شود، افزود: نگهداری از کودکان و افرادی که دارای مشکلات ذهنی و جسمی هستند، کار بسیار دشواری است؛ بسیاری از خانواده‌ها توان نگهداری از این افراد را ندارند و این مسئولیت را به مراکز بهزیستی و افراد متخصص سپرده‌اند؛ بر همین اساس باید نسبت به نحوه مراقبت از آنان حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بسیاری از پرسنل شاغل در مراکز بهزیستی چه دولتی و چه غیردولتی به حقوق قانونی خود دسترسی کامل ندارند، تصریح کرد: هرچند نرسیدن به حقوق قانونی کارکنان یکی از مشکلات جدی این حوزه است، اما این مسئله هرگز نمی‌تواند توجیهی برای بروز رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی نسبت به معلولان باشد.

نتاج با محکومیت شدید حادثه ضرب و شتم کودک معلول در کلاردشت، اظهار داشت: این موضوع قطعاً از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری خواهد شد و با افراد خاطی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد می‌شود. همچنین، هر مرکزی که چنین رفتارهایی در آن رخ دهد باید تحت نظارت ویژه و برخورد جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت بر مراکز دولتی و خصوصی توانبخشی، گفت: باید تلاش کنیم تا از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری شود؛ چراکه بسیاری از این موارد اصلاً رسانه‌ای نمی‌شوند و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه ارتباط نزدیکی با همکارانم در این حوزه دارم و فاصله دفتر من با مراکز نگهداری چندان زیاد نیست، به‌طور کلی، فضای حاکم بر این مراکز در استان مازندران، فضایی سالم و معنوی است و مردم استان نیز در این زمینه همکاری خوبی دارند و حضور آنان در چنین فعالیت‌هایی، فضای معنوی ارزشمندی ایجاد کرده است.

وی در خصوص گذراندن دوره‌های تخصصی رفتاری، روان‌شناسی و شناختی برای کارکنان مراکز توانبخشی، تصریح کرد: محیط نگهداری کودکان باید با بیشترین دقت و کمترین خطا همراه باشد. اگر در این زمینه ضعف آموزشی یا مشکلات اجرایی وجود دارد، لازم است حمایت بیشتری از کارکنان صورت گیرد، متأسفانه در برخی مراکز خصوصی، این افراد با حداقل حقوق به کار گرفته می‌شوند که باید این مسئله به‌صورت جدی اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی در این زمینه نگاه نظارتی جدی‌تری دارد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان درمجلس شورای اسلامی در مورد وجود برنامه مشخص از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح ساختار مؤسسات، بازنگری در مجوزدهی، استانداردسازی فضاها و شفافیت عملکرد، خاطر نشان کرد: متأسفانه در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما بنده به‌صورت جدی در این زمینه ورود خواهم کرد و پیگیر این ماجرا خواهم بود.

انتهای پیام/