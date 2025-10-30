سلیمی خبر داد:
برگزاری نشست ویژه APA در مسئله فلسطین بهزودی در تهران
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) در مسکو گفت: تمامی پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس به تصویب رسید و مقرر شد نشست ویژهای برای بررسی مسئله فلسطین بهزودی در تهران برگزار شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در تشریح نشست کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) در مسکو اظهار داشت: اجلاس کمیته فرهنگی و اجتماعی با حضور گسترده کشورهای عضو برگزار شد؛ قرار بود ۱۷ کشور در این اجلاس شرکت کنند اما در نهایت حضور هیأتها به ۲۳ کشور افزایش یافت.
وی افزود: مباحث بسیار خوبی در این اجلاس مطرح شد و از میان مصوبات پیشنهادی، ۱۳ مورد به تصویب نهایی رسید. خوشبختانه تمامی پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در این نشست مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. یکی از تصمیمات مهم اجلاس، تشکیل نشست ویژهای درباره مسئله فلسطین بود که بهزودی در تهران برگزار خواهد شد.
به گفته وی، تاریخ دقیق این نشست پس از هماهنگی با کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی اعلام میشود.
نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در ساختار APA گفت: کشورمان در هیأت رئیسه این مجمع عضویت دارد و در تصمیمسازیها و مصوبات گوناگون فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا میکند.
وی افزود: امروز علاوه بر جلسه عمومی، نشست هیأت رئیسه نیز برگزار شد که در آن درباره موضوعات مختلف از جمله تأمین بودجه و نحوه مشارکت کشورها در حمایت مالی از فعالیتهای APA بحث و تصمیمگیری شد.
سلیمی در ادامه از برگزاری دیدارهای دوجانبه هیأت ایرانی با نمایندگان کشورهای هند، بلاروس، فلسطین و چند کشور دیگر خبر داد و گفت: این دیدارها در راستای گسترش همکاریهای فرهنگی و پارلمانی انجام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای هیأت ایرانی در روسیه همچنان ادامه دارد و فردا نیز چند دیدار دوجانبه و نشست با ایرانیان مقیم مسکو برگزار خواهد شد. همچنین برای روز جمعه نیز برنامههای تکمیلی در نظر گرفته شده است