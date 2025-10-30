زنگنه:
بند تشکیل حکومت دو دولتی در سرزمینهای اشغالی با اعتراض ایران از قطعنامه APA حذف شد
رئیس هیأت پارلمانی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به نشست کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) گفت: در جریان بررسی یکی از قطعنامههای تنظیمشده توسط روسیه، بند مرتبط با موضوع فلسطین که مغایر با مواضع جمهوری اسلامی ایران بود، با پیگیری و اعتراض هیأت ایرانی حذف شد.
به گزارش ایلنا، رئیس هیأت پارلمانی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به نشست کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA)، گفت: کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی بینالمجالس آسیایی یکی از مهمترین کمیتههایی است که بیشترین تعداد بیانیهها و قطعنامهها را در خود دارد.
وی با اشاره به دستورکار این نشست افزود: در این کمیته، ۱۴ قطعنامه در موضوعات مختلف از جمله فناوری فرهنگی، مسائل زنان، تبادلات فرهنگی میان کشورها و گردشگری مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت که به همین جهت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
زنگنه ادامه داد: کشور روسیه چندین سال است که ریاست این کمیته را بر عهده دارد و طی دو روز حضور هیأت ایرانی در مسکو، علاوه بر سخنرانیهای انجامشده از جمله سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی ایران، تمامی این ۱۴ قطعنامه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.
رئیس هیأت پارلمانی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالترین کشورها در این نشست بود و بیشترین پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی را در خصوص این قطعنامهها ارائه داد.
وی با اشاره به موضوع فلسطین گفت: یکی از این قطعنامهها که توسط کشور روسیه تنظیم شده بود، بندی درباره موضوع فلسطین داشت که به تشکیل حکومت دو دولتی در سرزمینهای اشغالی در این کشور اشاره میکرد. با اعتراض جمهوری اسلامی ایران، آن پاراگراف حذف و مقرر شد در اجلاس بعدی کمیته سیاسی که در ماه دسامبر در ایران برگزار میشود، جمهوری اسلامی قطعنامهای ویژه در خصوص مسئله فلسطین ارائه کند.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: در بخش اصلاحات، تلاش شد برخی از بندها و مواد مرتبط با برنامههای توسعه پایدار که مغایر با مرامنامه، قانون اساسی و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران بود، حذف یا اصلاح شود که بخش عمدهای از آنها با موفقیت اصلاح شد.
وی افزود: در حاشیه اجلاس نیز دیدارهای دوجانبهای با کشورهای مختلف از جمله مجلس دومای روسیه و گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه انجام شد. همچنین برنامههایی با حضور ایرانیان مقیم روسیه در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیأت پارلمانی اعزامی جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این نشست و تعاملات صورتگرفته بتواند در پیشبرد اهداف بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاریهای فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای آسیایی مؤثر واقع شود.