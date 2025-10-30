باید تا جایی که می توانیم از اختیارات دولت در امور اقتصادی کم کرده و به بخش خصوصی بها بدهیم

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه ۷ آبان به دعوت حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران و با حضور سایر اعضای فراکسیون اصناف و اکثریت روسای اتحادیه های صنفی در سالن اجلاس این پارلمان اقتصادی کشور، برگزار شد بر اعطای اختیارات در امور اقتصادی به صنوف تاکید کرد.

این نماینده مجلس از تشکیل کمیته های تخصصی در فراکسیون اصناف خبر داد و تصریح کرد: نماینده های مجلس در حمایت از اصناف برای عبور از پیچ مهم اقتصادی کشور، مصمم هستند.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با بیان این که به منظور حمایت همه جانبه مجلس از اصناف نام این فراکسیون به فراکسیون حمایت از اتاق های اصناف و بازرگانی تغییر پیدا کرده است، فعالین صنفی را سربازان اقتصادی کشور خواند که حمایت از آن ها می تواند گشایش های قابل توجهی در مسیر اقتصادی کشور باز کند.

رضایی کوچی، تصریح کرد: ما باید تا جایی که می توانیم از اختیارات دولت در امور اقتصادی کم کرده، به بخش خصوصی بها داده و امور مردم را به خود آن ها واگذار کنید. دولت باید نقش سیاست گذاری را بر عهده گرفته و مداخله بی مورد، ناصواب و غیر واقع که پدیدآورنده مشکلات بسیاری برای صنوف خواهد بود، پرهیز کند.

رضایی کوچی، گفت: در بحث اتاق های اصناف، نگاه ما این است که اتحادیه ها خودشان تنظیم گر باشند و هر موضوعی که به مجموعه صنوف مرتبط است توسط خود اتحادیه ها بررسی شده و به انجام برسد.

این نماینده مجلس، به بهره گیری از توان مشاوران در فراکسیون اصناف اشاره کرد و مجموعه ای از قوانین را منجر به ایجاد سردرگمی هم در مجریان دولتی و هم صنوف دانست و توضیح داد که زمانی که قانون نوشته می شود، جامعه مخاطب باید درگیر شود به همین جهت است که باید در این مسیر از تمامی ظرفیت های اصناف استفاده کرد.

رضایی کوچی، بحث استقلال اصناف را بسیار مهم دانسته و پیشنهاد تشکیل مرکز پژوهش های اتاق اصناف تهران را مطرح و تاکید کرد که باید با اعتماد به اصناف از آن ها حمایت کرده و در کنارشان بایستیم.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته های تخصصی در فراکسیون اصناف خبر داد و گفت: نماینده های مجلس از همه کمیسیون ها در این فراکسیون حضور دارند و همین عامل منجر به پوشش تنوع موضوعات خواهد شد.

نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که بنا شده هفته آینده فراکسیون اصناف در دیداری با وزیر صمت و با حضور فعالین صنفی، رئیس اتاق اصناف تهران و روسای اتحادیه های صنفی، با ایجاد زمینه های فهم مشترک به درک صحیحی از شرایط موجد رسیده و از پیچ مهم تاریخ کشور با رفع مشکلات اقتصادی به کمک اصناف عبور کنیم و ما در این راه مصمم هستیم.

