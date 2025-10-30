قائم مقام وزیر کشور خبر داد؛
امضای تفاهمنامه همکاریهای امنیتی ایران و ترکیه
قائممقام وزیر کشور از برگزاری هفتمین نشست کارگروه امنیتی مشترک بین وزارت کشور ایران و وزارت امور داخلی ترکیه و امضای تفاهمنامه امنیتی بین دو کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات هفتمین نشست کارگروه امنیتی مشترک بین وزارت کشور ایران و وزارت امور داخلی ترکیه پرداخت و گفت: این نشست با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مرزی، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق و جرایم سازمان یافته برگزار و منجر به امضای صورتجلسهای با ۱۲ بند شد.
وی اضافه کرد: در این نشست که در قالب چهار گروه تخصصی امور مرزی، مهاجرت، مقابله با تروریسم و بررسی مسائل زیست محیطی ناشی از دیوار انسداد مرز برگزار شد، موضوعات مختلفی که در دستور کار امنیتی دو کشور قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار کرد: در این نشست دو طرف بر اجرای توافقات پیشین، احیای جلسات گروههای تماس، برگزاری منظم نشستهای فرماندهان مرزی و نقاط تماس مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیر قانونی، رعایت اصول فنی در احداث تأسیسات مرزی و حفظ مسیرهای طبیعی آب تأکید کردند.
پورجمشیدیان افزود: مقرر شد دستگاههای مسئول در دو کشور توافقات را با جدیت دنبال کنند تا زمینهساز آرامش و امنیت بیشتر در مرزها و تعاملات مؤثرتر امنیتی و اطلاعاتی میان ایران و ترکیه شود.
وی در پایان گفت: در راستای اجرای مفاد این صورتجلسه، مقرر شد در آینده نزدیک هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه سفر کند تا روند پیگیری و اجرای توافقات صورتگرفته بررسی شود.