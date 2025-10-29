امیدواریم زائران از مسیر ریلی شلمچه ـ بصره به کربلا مشرف شوند

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در سفر به عراق و نشست با استاندار بصره، اظهار داشت: سفر به استان خوزستان به منظور پیگیری مصوبات سفر رئیس‌ جمهور و پیشرفت طرح‌ها انجام شد.

قائم‌پناه با بیان اینکه نخستین سفر خارجی آقای پزشکیان پس از انتخابات ریاست جمهوری به کشور عراق انجام شد، گفت: وقتی از بغداد به شمال عراق و سپس به بصره رفتیم، احساس کردیم که در وطن خود هستیم. رئیس جمهور در بغداد، بصره و اقلیم کردستان عراق، از وفاق، همدلی و همسایگان ایران صحبت کرد و دست دوستی و برادری به همه کشور‌های همسایه داد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور با توجه به اینکه آقای پزشکیان، بیش از همه این همکاری را از دولت عراق انتظار دارد، تصریح کرد: رئیس جمهور تأکید کرد که می‌توانیم در زمینه‌های مختلف، ارتباطی برادرانه داشته باشیم؛ از جمله یکی از این ارتباطات، ریلی و جاده‌ای بود که بر آن تأکید شد. خوشبختانه بر اساس آن نشست، نخست‌وزیر عراق نیز بر ارتباط ریلی و جاده‌ای تأکید داشت، چه در موضوع ریلی و چه درباره مرز بصره ـ شلمچه و مرز خسروی.

قائم‌پناه ادامه داد: پس از دستور رئیس‌ جمهور، ما پیشرفت زیادی در اجرای این طرح ریلی داشتیم. به طوری که ۱۶ کیلومتر مین‌روبی در اطراف مسیر داخل اروند در کمتر از ۳ ماه زمان معین‌شده، انجام دادیم و ۱۳ هزار و ۸۶۵ مین از منطقه رودخانه اروند، جمع‌آوری شد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: این طرح، پیچدگی‌های خاص خود را دارد. ۳۲ شمع باید در عمق ۵۰ متری رودخانه اروند ایجاد شود و ۷۲ شمع در خشکی که خوشبختانه همه این‌ها در حال انجام است. این طرح در مجموع در یک سال ۳۳ درصد پیشرفت داشت. این میزان پیشرفت و تأمین منابع و اجرا، نشان از عزم و تأکیدی داشته است که ریاست محترم جمهور بر ارتباط با کشور دوست و همسایه ما عراق دارد.

قائم‌پناه گفت: توقع ما این است که طرف عراقی نیز این ۳۲ کیلومتری را که از بصره به شلمچه است، زودتر به اتمام برساند. اگر دوستان عراقی ما همراهی کنند، تا پایان سال این طرح را به اتمام می‌رسانیم؛ ما توان فنی و علمی را داریم تا این کار را خودمان انجام بدهیم، اما دوست داریم تا خود کشور عراق این طرح را به اتمام برساند. ۳۶ ماه برای این مقدار، کمی تأمل برانگیز است. با همت و پیگیری استاندار خوزستان و تماس‌های تلفنی و عزمی که نخست‌وزیر عراق دارد، توقع داریم تا روند اجرای طرح را تسریع کنند و ان‌شاءالله سال آینده، ایرانیان از جنوب کشور برای زیارت کربلای معلی از این مسیر عبور کنند و اهالی عزیز عراق از بصره با قطار به مشهد مقدس، مشرف شوند.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور تصریح کرد: طبیعی است که این رفت و آمد‌ها روابط ما را بیش از پیش تحکیم می‌کند؛ از مقامات عزیز عراقی که در این نشست حاضر هستند، تقاضا دارم تا سال آینده بتوانیم با قطار از این مسیر، تردد کنیم و دست دوستی و برادری را بیش از پیش بفشاریم.