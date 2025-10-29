وزیر کشور در دیدار هیئت افغانستان:
تاکید بر توسعه روابط با همسایه شرقی
وزیر کشور با تأکید بر لزوم توسعه روزافزون روابط ایران و افغانستان، گفت: توسعه روابط با همسایگان از جمله افغانستان از اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، حاج ملا محمدابراهیم صدر معاون وزیر امور داخله افغانستان که به منظور حضور در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو اکو در تهران به سر میبرد، امروز –چهارشنبه- در صدر هیئتی با اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفتوگو کرد.
مومنی تصریح کرد: روابط ایران و افغانستان ریشه در تاریخ دارد و دارای اشتراکات زیادی در زمینههای فرهنگی و دینی است. در دوران حاضر هم، مناسبات دو کشور برادر و همسایه در مسیر توسعه قرار دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان است، گفت: توسعه روابط با همسایگان از جمله افغانستان از اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران است.
وی همچنین در ادامه از مواضع بسیار خوب افغانستان در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، تقدیر کرد و گفت: رئیس جمهور پزشکیان بر تلاش ایران برای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان تأکید دارد.
مومنی با تأکید بر ادامه مراودات ایران و افغانستان، اظهار داشت: آمادگی داریم در همه زمینهها از جمله امنیت مرزها و مبارزه با موادمخدر و حل مشکلات در این باره همکاری ها را گسترش دهیم.
وزیر کشور از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینههای امنیتی و ترافیکی و تکنولوژیپایه با افغانستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد، با برگزاری جلسات کارشناسی این موضوعات بررسی و در نهایت سند همکاری در این زمینهها بین دو کشور به امضا برسد.
قدردانی افغانستان از کمکهای بیدریغ ایران
در ادامه این جلسه نیز، حاج ملا محمدابراهیم صدر، معاون وزیر کشور افغانستان، ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از وزیران و معاونان وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همکاری و کمکهای خود را هیچگاه از ما دریغ نکرده است؛ چه در زمینه سیل و زلزله و چه در زمینههای دیگر.
وی همچنین از میزبانی ایران از میلیونها افغانستانی قدردانی کرد و گفت: ما و شما همسایه هستیم و مشترکات زیادی داریم؛ باید تلاش کنیم روابط خود را در حوزههای ترانزیت وهمچنین تجارت، توسعه ببخشیم.
معاون وزیر کشور افغانستان ضمن محکومیت مجدد حمله رژیم صهیونیستی به ایران، به اشغال طولانیمدت افغانستان توسط آمریکا اشاره کرد و گفت: این اشغالگری نتیجهای جز ویرانی برای افغانستان به همراه نداشته است.
حاج ملا محمدابراهیم صدر درخواست کرد، ایران تجربیات خود را در زمینه بهبود امنیت در اختیار هیئت حاکمه افغانستان قرار دهد و در ادامه از کاهش کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان خبر داد.
اعلام آمادگی برای همکاری در زمینههای ساماندهی اتباع غیرمجاز و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.