مدیران خودرو
پیام تبریک سید عباس عراقچی به هاکان فیدان

پیام تبریک سید عباس عراقچی به هاکان فیدان
آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به هاکان فیدان همتای ترکیه ای خود به مناسبت عید جمهوریت در ترکیه پیام تبریک ارسال کرد .

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پیام تبریک به همتای ترکیه ای خود هاکان فیدان به مناسبت عید جمهوریت ترکیه نوشت فرارسیدن یکصد و دومین سالگرد روز ملی جمهوری ترکیه (عید جمهوریت) را به دولت و ملت دوست و همسایه، ترکیه، و به برادرم، آقای هاکان فیدان، وزیر محترم امور خارجه جمهوری ترکیه، صمیمانه تبریک می‌گویم.

وزیر خارجه افزود : امیدوارم روابط سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، که بر پایه منافع متقابل دو ملت بزرگ، مسلمان و همسایه استوار است، در پرتو واقع‌گرایی و سیاست حسن هم‌جواری، بیش از پیش تعمیق یابد.

برای دولت و ملت جمهوری ترکیه، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

 

