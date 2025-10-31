حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایلنا:
قطع یکباره یارانه سه دهک، اشتباه است/ زندگی با درآمد ۳۰ میلیونی هم سخت است
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: حذف یک مرتبه یارانه دهکهای ۷ ،۸ و ۹ جامعه اشتباه است و باید این کار به صورت پلکانی و تدریجی و براساس یک شیب منطقی و عادلانه انجام شود.
حسنیعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه، گفت: طبیعتا فردی که وضعیت مالی بسیار خوبی دارد و مثلاً ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد، نیازی به دریافت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی ندارد؛ نکته مهم این است که تقسیمبندی دهکها بهدرستی انجام شود.
وی ادامه داد: ایران حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد که قرار است در ۱۰ دهک درآمدی تقسیم شوند. بنابراین لازم است افراد از بالاترین سطح درآمد و دارایی، دهکبندی و تقسیمبندی شده و بر اساس آن، ارائه خدمات شود لذا باید نحوه تقسیمبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح شود.
این نماینده مجلس درباره حذف یارانه دهکهای درآمدی ۷ ،۸ و ۹ جامعه گفت: اگر این دهکهای درآمدی به طور دقیق شناسایی شوند، حذف یارانه آنها خیلی خوب بوده و کار درستی است اما اینکه بدون دقت در دهکبندی، اقدام به حذف یارانه شود، نادرست است.
وی افزود: اکنون مراجعات متعددی داریم که اشتباهاتی در محاسبه دهکها شده است مثلا افراد وام ازدواج دریافت کرده و چند روز بعد هم از حسابشان برداشت کردند اما همین موضوع باعث شده آنها در دهک هشتم قرار گیرند و یارانهشان قطع شود؛ باید بر اساس واقعیات جامعه عمل شود.
حاجیدلیگانی درباره پیشنهاد دولت برای حذف یارانه ۱۵ میلیون نفر به جای حذف یارانه ۲۷ میلیون نفر، گفت: در این زمینه دولت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهد و مجلس هم همکاری لازم را میکند؛ از جمله اینکه اگر اشکالی در تقسیمبندیها وجود دارد یا اینکه آمار حذفشدگان دریافت یارانه کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: معتقدم حذف یک مرتبه یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، دارای اشکال است و باید این کار با یک شیبی انجام شود به گونهای که مثلا فاصله میان دهکهای ۶ و ۷ یا ۷ و ۸ بسیار اندک باشد و این کار به صورت پلکانی انجام شود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این که گفته شد یک خانواده ۳ نفره با داشتن مالکیت خانه و ۳۰ میلیون درآمد در دهک بالا قرار میگیرند، گفت: تصور و نوع تقسیم بندی افراد که انجام میشود دارای اشکال است، باید درآمد واقعی کل ۹۰ میلیون جمعیت را چک کنند بعد ترتیب دهکها را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه باید مجموعه دارایی افراد برای دهکبندی مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: جمعیت کشور را تقسیم بر ۱۰ کنند و مجموعه دارایی افراد را در نظر بگیرند، آن کسی که بیشترین مجموع دارایی را دارد در دهک ۱۰ قرار گیرد و مابقی به ترتیب در دهکهای دیگر. حال کسی ممکن است در این دوران ثروتش افزایش پیدا کند دهکش یک پله بالاتر میرود ممکن است فقیرتر شود دهکاش پایینتر قرار میگیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا با درآمد ۳۰ میلیون تومانی میتوان در شرایط فعلی زندگی کرد، گفت: خیر؛ واقعا سخت است.