در این نشست، گزارشی جامع از سوی استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری و معاونین سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو درباره وضعیت موجود منابع آبی، الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب و نیز پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از کم‌آبی در این دو استان ارائه شد. همچنین مجموعه‌ای از راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت پایدار منابع آبی و غلبه بر چالش‌های موجود مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت لحاظ کامل ملاحظات زیست‌محیطی در تصمیمات مربوط به آب، خاطرنشان کرد: اجرای هر تصمیمی در حوزه آب بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی، هرچند ممکن است به‌طور مقطعی نیازهایی را برطرف کند، اما آینده‌ای تاریک برای کشور رقم خواهد زد و سرزمین ما را در معرض بیابانی‌شدن قرار خواهد داد.

پزشکیان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین منافع ذی‌نفعان مختلف در تمامی طرح‌ها و راهکارهای پیشنهادی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم مشکلی را در بخشی از کشور حل کنیم، اما برای منطقه‌ای دیگر یا برای نسل‌های آینده معضلی تازه بیافرینیم. هدف، دستیابی به راه‌حل‌های جامع، پایدار و بدون تبعات منفی است.

رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از پیامدهای توسعه نامتوازن و تصمیمات غیرکارشناسی در گذشته تصریح کرد: بی‌توجهی به رویکرد علمی و محیط‌زیستی در توسعه شهرها و استان‌ها، کشور را با چالش‌های گسترده کنونی مواجه کرده است. طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس بسیار پرهزینه و از نظر اقتصادی به‌صرفه نیستند. در حالی‌که سالانه حدود ۷ میلیارد مترمکعب آب از حوضه‌های آبریز کشور به خلیج‌فارس می‌ریزد، اما مردم استان‌های مرکزی و جنوبی با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این نشان می‌دهد که در مدیریت منابع آبی، از ظرفیت‌های طبیعی کشور به‌درستی استفاده نشده است.

پزشکیان در ادامه افزود:‌ با وجود مطالعات و طرح‌های متعدد ارائه‌شده برای حل مشکلات آبی، هنوز برای بسیاری از پرسش‌های علمی در این حوزه پاسخ‌های روشن و قابل اتکا وجود ندارد و بسیاری از اقدامات گذشته نیز تأثیر پایدار و ملموسی در احیای منابع آبی و رودخانه‌هایی نظیر زاینده‌رود نداشته‌اند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری دقیق در مدیریت منابع اظهار داشت: در علم مدیریت، نخستین گام، اتخاذ تصمیم درست است و سپس اجرای صحیح آن. اگر از ابتدا تصمیمی نادرست اتخاذ شود، پیامدهای آن گاه جبران‌ناپذیر خواهد بود. صرف تصویب یک طرح یا پروژه، دلیل بر موفقیت در اجرای آن نیست، مگر آنکه همه ابعاد و پیوست‌های لازم به‌دقت بررسی و تدوین شده باشد.

پزشکیان تأکید کرد: درد مردم اصفهان، چهارمحال و بختیاری و سایر استان‌های درگیر بحران آب، درد من نیز هست. دولت موظف است با وفاق، همدلی و تکیه بر دانش و خرد جمعی، بدون هیچ‌گونه گرایش قومی یا منطقه‌ای، مشکلات آنان را به‌صورت پایدار و ریشه‌ای برطرف سازد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد راهکارهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برای بررسی و تکمیل علمی، به تیم کارشناسی و نخبگانی مستقر در دانشگاه تهران ارجاع شود تا پس از رفع نواقص و نهایی‌سازی، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت ارائه شود.