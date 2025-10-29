رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:
کالابرگ به شیوۀ جدید عرضه می شود
رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: کالابرگ در آبانماه به شیوۀ جدید عرضه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز بخش عمده جلسه هیأت وزیران به بحث بودجه سال آینده معطوف بود، اظهار کرد: سازمان برنامه مفروضات خود را در جلسه آورد و گفت در سال جاری با چه میزان منابع درآمدی، هزینه، کسری و مازاد مواجه بوده است. درواقع وضعیت امسال بودجه کشور را برای هیأت وزیران تشریح کرد.
وی با بیان اینکه بر مبنای عملکرد امسال که ۷ ماه از آن میگذرد، پیشنویس اولیه درباره مفروضات بودجه سال آینده را به هیأت وزیران دادیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم سال آینده بودجه را بدون کسری تنظیم کنیم باید منابع درآمدی خود را افزایش و هزینهها را به جد کاهش دهیم. لذا امروز هیأت دولت تصمیم گرفت دو کارگروه تشکیل شود، یک گروه از وزرا به همراه سازمان برنامه و بودجه به دنبال روشهای افزایش درآمد و یک گروه دنبال کاهش هزینههای دولت باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال توضیح داد: در این بین باید فرآیندها اصلاح شود و مطمئن شویم پول ما دست مردمی میرسد که یا به دولت خدمت میدهند و یا به دولت کالا میفروشند. لذا بخش عمده جلسه دولت، امروز به این امر گذشت و هفته آینده نیز این امر در دستور کار است. هنوز درباره اینکه یارانه، بنزین و مالیات چه میشود؛ تصمیمی گرفته نشده است و فقط مفروضات و مبانی بحث میشود.
پورمحمدی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای رئیسجمهور دیدگاهشان این است که هیچ چیزی مهم تر از معیشت مردم نیست. همچنین بحث تولید و اشتغال بعد از معیشت قرار میگیرد، بسیاری از دستگاهها در این شرایط میتوانند اصلا نباشند، با عدم حضور آنها کشور آسیب نمیبیند، ولی اگر باشند ممکن است معیشت مردم اسیب ببیند.
بسیاری از ردیفها را میشود موقتا حذف یا ادغام کرد و یا رشد بودجه آنها را کم کرد. اگر شرایط بهتر شود میتوانند این دستگاهها باشند اما در این شرایط حذف، ادغام یا کاهش بودجه برخی دستگاهها اختیار نیست بلکه الزام است. ردیف بسیاری از کارهای روتین در قالب دستگاهها را باید متوقف کنیم تا کشور موثر اداره شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر هزینه را رها کنیم هیچ جا را نمیشود اداره کرد. این جلسه به ریاست رئیسجمهور به صورت هفتگی برگزار میشود که چطور درآمد نفتی و درآمد گاز را بالا ببریم و در خصوص گاز مشعل به جمعبندی برسیم. شاید در هفته، ۱۰ جلسه در سازمان برنامه و بودجه با دستگاههای مختلف جمع بندی میشود و اینجا در هیأت دولت به حضور وزرا و رئیسجمهور میرسد تا درامد را بالا ببریم.
وی گفت: نگاه ما این است که سال آینده درآمدهای نفتی ما بیشتر از امسال شود. به لطف همکاران در شبکه وزارت نفت، روند تولید و صادرات ما رو به افزایش است و امیدوارم سال آینده بهتر باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کالابرگ در آبانماه به شیوۀ جدید عرضه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه برخی قشرهای جامعه به دریافت پروتئین یا کالاهای ضروری خاص نیاز دارند و هدف ما از اختصاص این منابع، تأمین همین نیازهاست، ممکن است در نحوه پرداختها تغییراتی از این نوع ایجاد شود.
سیدحمید پورمحمدی افزود: به این معنا که این منابع مالی بهصورت حمایت برای خرید چند قلم کالای مشخص با قیمت ثابت ارائه شود تا مردم از نوسان های بازار آسیب نبینند.