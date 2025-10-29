تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه - انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک رسانه مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده او روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی را مطرح کرده است که به همین علت مقام قضایی علیه وی تشکیل پرونده داده و نامبرده برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.

انتهای پیام/