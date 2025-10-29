خبرگزاری کار ایران
قوه قضاییه اعلام کرد:

تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی

کد خبر : 1706879
روز گذشته ادعای فائزه هاشمی در فضای مجازی منتشر شد که بلافاصله پس از انتشار این ادعا در فضای مجازی همان روز برای نامبرده طی پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز  رسانه قوه قضاییه - انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک رسانه مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده او روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی را مطرح کرده است که به همین علت مقام قضایی علیه وی تشکیل پرونده داده و نامبرده برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.

 

