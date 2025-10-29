وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هر بانکی که دچار ناترازی شود ناگزیر از انحلال است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیأت دولت، اطلاع داد: موضوع ناترازی بانکها یک مسئله همگانی برای همه بانکهای کشور است؛ هر بانکی که دچار ناترازی شود در صورت عدم اصلاح، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید علی مدنیزاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشبه ۷ آبان، درباره برنامه این وزارتخانه برای بانکهای ناتراز بعدی در کشور توضیح داد: در ابتدا باید بگویم که بحث اصلاح نظام بانکی با بحث افزایش سرمایه بانک ملی ایران و بعد هم بانک آینده شروع شد و البته این مورد برای بقیه بانکها هم لحاظ شده است که اگر دارای ناترازی هستند، خیلی سریع به سمت اصلاح بروند. برای نمونه میتوانند افزایش سرمایه را در پیش بگیرند و به شرایط خوب خود بازگردند. در غیر این صورت همان وضعیت بانک آینده و مجتمع نور و کاسپین برایشان، اتفاق خواهد افتاد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع تکنرخی شدن ارز پرداخت و افزود: در این مورد سیاستهای ارزی براساس قانون، جزء وظایف بانک مرکزی است در تیم هیأت دولت هم این موضوع در بالادست مورد بررسی قرار میگیرد و بهزودی مشخص خواهد شد که درباره سیاست ارزی، چه تصمیمی اتخاذ میشود و رئیس بانک مرکزی این خبر و نتیجه را اعلام میکنند.