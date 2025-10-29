هر بانکی که دچار ناترازی شود ناگزیر از انحلال است

به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشبه ۷ آبان، درباره برنامه این وزارت‌خانه برای بانک‌های ناتراز بعدی در کشور توضیح داد: در ابتدا باید بگویم که بحث اصلاح نظام بانکی با بحث افزایش سرمایه بانک ملی ایران و بعد هم بانک آینده شروع شد و البته این مورد برای بقیه بانک‌ها هم لحاظ شده است که اگر دارای ناترازی هستند، خیلی سریع به سمت اصلاح بروند. برای نمونه می‌توانند افزایش سرمایه را در پیش بگیرند و به شرایط خوب خود بازگردند. در غیر این صورت همان وضعیت بانک آینده و مجتمع نور و کاسپین برایشان، اتفاق خواهد افتاد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع تک‌نرخی شدن ارز پرداخت و افزود: در این مورد سیاست‌های ارزی براساس قانون، جزء وظایف بانک مرکزی است در تیم هیأت دولت هم این موضوع در بالادست مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌زودی مشخص خواهد شد که درباره سیاست ارزی، چه تصمیمی اتخاذ می‌شود و رئیس بانک مرکزی این خبر و نتیجه را اعلام می‌کنند.

