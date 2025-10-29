خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نوآوری دیپلماسی عمومی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس (س) نوآوری است که می‌تواند نقش بسزایی در دیپلماسی عمومی داشته باشد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس از اقدام متولیان شهری برای نامگذاری و طراحی مناسب ایستگاه مترو به نام «مریم مقدس» قدردانی کرد و نوشت: گاه یک نوآوری در نام‌گذاری، می‌تواند نقش بسزایی در دیپلماسی عمومی داشته باشد و افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس (س) و نوع طراحی هنرمندانه آن در زمره همین توجه است. از شهردار محترم تهران و همکارانشان سپاسگزارم.

