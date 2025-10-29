افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نوآوری دیپلماسی عمومی است

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس از اقدام متولیان شهری برای نامگذاری و طراحی مناسب ایستگاه مترو به نام «مریم مقدس» قدردانی کرد و نوشت: گاه یک نوآوری در نام‌گذاری، می‌تواند نقش بسزایی در دیپلماسی عمومی داشته باشد و افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس (س) و نوع طراحی هنرمندانه آن در زمره همین توجه است. از شهردار محترم تهران و همکارانشان سپاسگزارم.

انتهای پیام/