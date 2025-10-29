به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صبح روز چهار‌شنبه ۷آبان‌ماه۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کمیسیون‌ فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر ورزش و جوانان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون‌های«اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند.

اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز، بررسی مواد دیگری از جمله ماده ۱۷ لایحه مذکور را ادامه دادند. این ماده به حقوق تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان باشگاه‌ها (آرم‌ها) می‌پردازد.

اعضای هیئت عالی نظارت به وجود پاره‌ای ابهامات و مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت در این ماده رای دادند.

همچنین بر اساس رای اعضای هیئت عالی نظارت بند «۲۱» ماده۱ این لایحه دارای ابهام دانسته شد.

انتهای پیام/