پزشکیان در جلسه صبح امروز هیئت دولت:
مسئولان دستگاهها برای مدیریت هزینهها تلاش موثر داشته باشند
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولان دستگاهها ضمن اینکه باید به فکر کارکنان خود باشند، برای مدیریت هزینهها نیز تلاش موثر داشته باشند، گفت: اگر دستگاههای اجرایی راسا اقدام به بررسی و ارزیابی مستمر مجموعه خود کنند و هزینهها را نیز به شکل دقیق مدیریت کرده و در مسیر کاهش هزینهها حرکت کنند، قطعا با کسری مواجه نخواهیم شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه 7 آبان 1404، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیئت دولت چهاردهم، با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: در دستگاههای اجرایی، ضمن رسیدگی و توجه به وضعیت کارکنان، در عین حال، در راستای ارتقای کارآمدی و اثربخشی در سازمانها، حقوق و پاداش باید بر اساس بررسی دقیق عملکرد پرداخت شود.
در این جلسه همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارش مبسوطی از دورنمای اجرایی 6 ماهه دوم قانون بودجه سال 1404 و نیز تصویری کلی از لایحه بودجه 1405 کل کشور ارائه کردند و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گزارشی از نشست با استانداران 8 استان ساحلی شمال و جنوب کشور و برنامهریزی برای بهرهبرداری موثرتر از ظرفیتهای گردشگری دریایی کشور ارائه کرد.