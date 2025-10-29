خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در جلسه صبح امروز هیئت دولت:

مسئولان دستگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها تلاش موثر داشته باشند

مسئولان دستگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها تلاش موثر داشته باشند
کد خبر : 1706814
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولان دستگاه‌ها ضمن اینکه باید به فکر کارکنان خود باشند، برای مدیریت هزینه‌ها نیز تلاش موثر داشته باشند، گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی راسا اقدام به بررسی و ارزیابی مستمر مجموعه خود کنند و هزینه‌ها را نیز به شکل دقیق مدیریت کرده و در مسیر کاهش هزینه‌ها حرکت کنند، قطعا با کسری مواجه نخواهیم شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه 7 آبان 1404، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیئت دولت چهاردهم، با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: در دستگاه‌های اجرایی، ضمن رسیدگی و توجه به وضعیت کارکنان، در عین حال، در راستای ارتقای کارآمدی و اثربخشی در سازمان‌ها، حقوق و پاداش باید بر اساس بررسی دقیق عملکرد پرداخت شود.

رئیس جمهور افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی راسا اقدام به بررسی و ارزیابی مستمر مجموعه خود کنند و هزینه‌ها را نیز به شکل دقیق مدیریت کرده و در مسیر کاهش هزینه‌ها حرکت کنند، قطعا با کسری مواجه نخواهیم شد. مسئولان دستگاه‌ها ضمن اینکه باید به فکر کارکنان خود باشند، برای مدیریت هزینه‌ها نیز تلاش موثر داشته باشند.

در این جلسه همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارش مبسوطی از دورنمای اجرایی 6 ماهه دوم قانون بودجه سال 1404 و نیز تصویری کلی از لایحه بودجه 1405 کل کشور ارائه کردند و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گزارشی از نشست با استانداران 8 استان ساحلی شمال و جنوب کشور و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های گردشگری دریایی کشور ارائه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ