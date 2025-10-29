پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی ترکیه به آقای «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و ملت شریف این کشور تصریح کرد: با توجه به اشتراکات فراوان دو ملت دوست و برادر، ایران و ترکیه، امیدوارم در پرتو مساعی مشترک و رایزنی‌های مستمر، شاهد رشد و تعمیق روابط فیمابین در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی باشیم.

