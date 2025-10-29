خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
بیگدلی در تذکر شفاهی:

کاهش سهمیه سوخت تراکتورهای کشاورزی آسیب جدی به امنیت غذایی است 

کاهش سهمیه سوخت تراکتورهای کشاورزی آسیب جدی به امنیت غذایی است 
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش سوخت تراکتورهای کشاورزی در شرایطی که ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم خیانت به امنیت غذایی است.

به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر نفت، جهاد کشاورزی و رئیس جمهور، گفت: کاهش سهمیه سوخت تراکتورهای کشاورزی آسیب جدی به امنیت غذایی است در حالی که بر اساس آمار شبکه قاچاق ۲۰ میلیون لیتر سوخت را از کشور خارج می کند.

وی افزود: به اسم مدیریت مصرف به امنیت غذایی کشور خیانت شده است و این مشکلات زیادی را برای کشاورزان و کاربران تراکتورهای کشاورزی ایجاد کرده است.

بیگدلی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات نهاده های کشاورزی و دامی را مدیریت کنید و دلالی و خالی فروشی و پشت فاکتوری ها را تمام کنید و شرایطی را فراهم کنید که مصرف کنندگان نهاده مستقیم آن را دریافت کنند.

 

 

