سخنگوی دولت:

اوضاع و احوال آبی کشور مناسب نیست

اوضاع و احوال آبی کشور مناسب نیست
سخنگوی دولت گفت: اوضاع و احوال آبی کشور اوضاع و احوال خیلی خوبی نیست و لذا در عین حالی که وارد فصل پاییز شدیم حتماً همچنان نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف در حوزه آب هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: اعضای دولت به خصوص کسانی که در حوزه‌های اجتماعی فعالیت دارند به خاطر عفو ۱۱۵ نفر که توسط قوه محترم قضاییه انجام شد تشکر کردند و حتما این مساله به انسجام ملی ما کمک می کند، چیزی که حتما در این روزها به شدت به آن نیاز داریم.

وی ادامه داد: در جلسه امروز گزارشی را وزرای محترمی که دیروز در صحن مجلس حضور داشتند ارائه کردند طبیعتاً افراد دولت می‌خواستند که در جریان قرار بگیرند و این یک موضوع  طبیعی است. وجه نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم و تشکر هم می‌کنیم ولی بسیار معتقد هستیم که در این روزگار هر اقدامی که باعث تشویش اذهان مردم و برهم زدن اجتماع معنادار ایرانیان در راستای هویت ملی ما شود، باید مراقبت کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تصاویری که در دست داشت، گفت:  این تصاویر مربوط به میزان بارش‌ها هست  مردم می دانند که ما تا به حال پاییز کم بارشی  را داشته ایم و لذا تعداد زیادی از سدهای ما در وضعیت خوبی قرار ندارند وضعیت قرمز در این تصاویر نشان میدهد که اوضاع احوال آبی کشور اوضاع احوال خیلی خوبی نیست و لذا در عین حالی که وارد فصل پاییز شدیم حتماً همچنان نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف در حوزه آب هستیم.

